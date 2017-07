El dólar alcanzó otro récord, la economía se estanca y se espera un impacto en los precios

La divisa norteamericana pisó los $18 y se prevé un fuerte impacto en los índices de inflación. Las previsiones del Gobierno nacional vuelven a ponerse en duda, luego de los errores cometidos durante el año pasado y en vísperas de un proceso electoral

El dólar registró ayer la tercera suba consecutiva en la semana, trepando 7 centavos y alcanzando los $17,46, su nuevo máximo histórico. El fuerte incremento se dio un día después de que el Banco Central elevara las tasas de las Lebac al 26,5% anual e inyectara al mercado $81.000 millones. Pese al valor oficial alcanzado en el cierre de la jornada, la mo­neda extranjera se encontraba en los 18 pesos para la venta en bancos y casas de cambio.

Si bien el objetivo principal de la emisión de Lebac a una alta tasa es bajar la demanda del dólar y, por ende, su cotización (ya que el ofrecimiento a una tasa de interés atractiva en pesos generaría un mayor incentivo a comprar Lebac antes que dólares) también podía esperarse entre las alternativas un aumento luego de que el BCRA expandiera la base monetaria. En ese marco, la divisa mayorista de bancos se ubicó en los $17,18.

Así como sucedió en las últimas alzas, se espera que la moneda estadounidense retroceda unos centavos a partir de los próximos días. Se estima que puede estabilizarse en unos $17,40, al menos hasta las PASO.

De todos modos, los valores alcanzados ya representan una preocupación porque tendrán un impacto directo en los precios y generarán efectos en el índice de inflación de julio.

El economista Roberto Dvoskin dijo a diario Hoy que “en el mediano plazo todo aumento del tipo de cambio termina impactando en los precios. La Argentina, en términos de tipo de cambio, podemos decir que es un país que está alcoholizado: ni bien huele el corcho, se emborracha y aumentan los precios. Por eso el Gobierno está preocupado”.

“Entre julio y diciembre vamos a jugar el segundo tiempo contra los precios, y estamos convencidos de que bajarán lo suficiente”, dijo el martes el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Siguiendo su analogía, el funcionario nacional parece haber recibido un gol tempranero.

En la jornada de ayer el dólar blue cerró en $17,82. En tanto, el “contado con liqui” ascendió siete centavos, a $ 17,28, y el Bolsa avanzó 14 centavos, a $ 17,32.

En los días previos a lo que se denominó el “supermartes”, se planteó una puja entre Lebac y dólar que parece haber sido ganada por la moneda extranjera. La divisa norteamericana aumentó 27 centavos desde el lunes.

Bajo la obsesión de cumplir con la meta de inflación, que se proyecta en un máximo de 17% a fin de año, la autoridad de la entidad financiera se muestra decidida a tomar las medidas que sean necesarias y subir la tasa de interés todo lo que haga falta sin importar lo que suceda con la producción interna y el empleo.

De todos modos, la mano dura aplicada por Sturzenegger también está atada al resultado de las elecciones legislativas, por lo cual al deterioro del sistema productivo podría sumársele un índice de inflación alto al finalizar el año.

Desaciertos y paralización de la actividad

En 2016 el pronóstico de inflación fue uno de los grandes desaciertos del Gobierno nacional dentro de las variables económicas. Se había afirmado que los precios iban a incrementarse un 25 por ciento el año pasado, pero cerraron con una suba del 41 por ciento, la cifra más elevada en las últimas dos décadas.

Asimismo, el volumen de Lebac está 20 puntos porcentuales por encima de lo que esperaba el Gobierno.

La tasa de Lebac fijada en 26,5% a 35 días se ubica muy por encima de los plazos fijos, cuyos valores oscilan entre el 17 y el 18%. La oferta actual sigue siendo una de las causas del freno de las inversiones, así como del avance de la especulación.

Los grandes ganadores de este juego financiero fueron los bancos y un grupo de operadores financieros, que ven cómo el Estado garantiza una rentabilidad extraordinaria a sus operaciones. De hecho, sectores industriales de pymes así como economistas de distintas corrientes han criticado la tarea de la autoridad monetaria, entendiendo que la tasa alta no soluciona el problema inflacionario y mantiene a la economía en una situación de fuerte estancamiento.

Dvoskin afirmó que “en el modelo del Gobierno, la única manera de parar las tasa de inflación es enfriando la economía, parando la actividad. Ahora, la inflación no baja y la actividad se ha reducido fuertemente, estamos en el peor de los males. Al no reactivarse la actividad, la gente no confía y compra dólares”. “Eso levantó el tipo de cambio”, concluyó el economista.

Pese a las intenciones del Banco Central, la constante inestabilidad de la situación económica durante el gobierno de Mauricio Macri generó, en el marco del año electoral, que la moneda norteamericana se constituya en un refugio ante un escenario de incertidumbre.

Semana de subas

- Lunes

Compra:

$16,79

Venta:

$17,19

- Martes

Compra:

$16,99

Venta:

$17,39

- Miércoles

Compra:

$17,06

Venta:

$17,46

Números de una situación alarmante

- $81.000 millones inyectó el BCRA al mercado

- 26,5% anual es la tasa fijada por las Lebac

- 27 centavos subió la divisa norteamericana en la semana

- $17,46 cerró ayer en el mercado minorista

- $17,18 se ubicó en el mercado mayorista

- $17,82 es el valor del dólar blue

- $18 se ofrecía para la venta en bancos y casas de cambio