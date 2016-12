El dólar blue y una desconfianza que no cesa

La moneda norteamericana en el mercado paralelo le sacó ayer una diferencia de un peso al precio oficial, quedando al límite de los $17. Crece el temor de la sociedad a las políticas oficiales y el panorama se asemeja a la era K. Especialistas consultados por diario Hoy remarcan las inquietudes que genera el aumento en el billete verde

El dólar paralelo no se detiene ante nada y continúa su tendencia alcista. Ayer, luego de que se conociera la salida de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda, la divisa norteamericana rozó los 17 pesos en el mercado negro, cerrando a $16,90, un peso con cuatro centavos por encima del valor oficial.

Este régimen de operaciones, que se imponen por fuera de los controles de la AFIP, acelera los problemas que viene teniendo la economía nacional, lo que ha llevado a que las autoridades actúen sobre las consecuencias y no sobre las causas de esta situación, que genera alarma en la sociedad.

De acuerdo con la opinión de diversos economistas consultados por este medio, la escalada que el dólar blue ha tenido en las últimas semanas se debe más que nada a una creciente falta de confianza de un sector de la población con respecto al rumbo económico, lo que ha vuelto a poner la divisa verde en el centro de la escena económica nacional. Cualquier similitud con la era K no es mera conicidencia.

Lo que implica esta situación es una mayor inseguridad porque, cuanto más amplia es la brecha que el dólar paralelo tiene con la moneda oficial, lo que se está señalando es que la desconfianza de la gente hacia el tipo de cambio oficial aumenta a grandes pasos.

Escepticismo, en alza

Mientras la brecha entre la cotización oficial de la divisa norteamericana y su par informal sigue en tendencia alcista, cada vez son más los argentinos que apuestan al dólar como único refugio ante la inflación y sus efectos en los salarios. Las previsiones de los expertos no son para nada alentadoras y coinciden en que la moneda extranjera continuará en suba en las próximas semanas, impulsada sobre todo por el proceso inflacionario sin contención y el aumento que viene sufriendo el gasto público, que supondrá un acto eleccionario como el que se vivirá en 2017.

Desde Cambiemos han dejado en claro que se va a mantener un tipo de cambio lo más competitivo posible, siguiendo con la política de dejar que su precio sea determinado por el mercado, tratando de evitar fluctuaciones bruscas, pero con una política que no caiga en los errores K de frenar artificialmente su crecimiento.

La desconfianza ha afectado directamente las inversiones, ya que la gente trata de desprenderse más rápidamente del dinero local, produciéndose así espasmos en una economía que ya está en recesión desde hace varios meses.

La brecha

- 27/11: Dólar oficial $15,75. Dólar blue $16,10.

- 01/12: Dólar oficial $16,08. Dólar blue $16,25.

- 10/12: Dólar oficial $16,19. Dólar blue $16,30.

- 20/12: Dólar oficial $16,11. Dólar blue $16,74.

- 26/12: Dólar oficial $15,86. Dólar blue $16,90.

“El paralelo seguirá su escalada ascendente”

Arnaldo Bocco

Expresidente del Banco Central

A medida que nos acerquemos a las elecciones, el dólar blue va a seguir subiendo, y lo mismo pasará con el oficial, produciendo gran desconfianza en la sociedad. Esta falta de credibilidad en las medidas económicas, con la gente yéndose al dólar paralelo, repercutirá también en que va a haber un mayor sufrimiento al corto y mediano plazo.

El dólar blue y el oficial seguirán su escalada ascendente, y la realidad marca que la moneda norteamericana hoy en la Argentina está atrasada. Para nuestro país el dólar está caro y, nos guste o no nos guste, desde el Gobierno seguramente se irá corrigiendo esto en los próximos meses, modificándolo primero en el mercado paralelo y después en el oficial.

Si Macri se debilita políticamente lo va a corregir él mismo, porque va a querer establecer alguna política de protección devaluando el peso. Y si el Presidente y Cambiemos pierden las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, se lo va aplicar la política y habrá un ajuste más severo.

Tomando en cuenta todas estas variables creo que el ajuste que se pensaba que podía esperar hasta después de las elecciones me parece que lo van a empezar a hacer ahora.

“El incremento no va a ser menor a la inflación”

Agustín Etchebarne

Profesor en la UCA. Integrante de la Fundación Libertad y Progreso

Más que desconfianza, el aumento en el dólar blue genera una cierta incertidumbre, porque cuando hay un cambio de ministro es lógico que haya una gran falta de certezas por unos días o a lo sumo una semana. Pero, de todas maneras, no pienso que sea un cambio dramático. Creo que seguirán con una idea más gradualista, cuando yo propondría un cambio más importante.

El precio del dólar en 2017 va a depender mucho de lo que haga el Gobierno, ya que si encara el déficit fiscal su precio puede terminar en el orden de los $18. Pero si no hay un ajuste fiscal, en algún momento puede haber una mayor incertidumbre y se puede ir para arriba el tipo de cambio.

Está claro que la inflación va a ser por lo menos de un 20 por ciento e incluso un poco más el año que viene, con lo cual el dólar a 16 pesos, como lo vemos hoy, con 18 pesos como plantea el Gobierno para 2017, no alcanza a cubrir la inflación, con lo cual se seguirá con el retraso cambiario. Estimo que el aumento del dólar no va a ser menor a la inflación, siempre y cuando controle la situación fiscal. Si el estado del mercado es de descontrol en la situación fiscal, el dólar se puede escapar y eso no lo puedo predecir.

“La gente dejó de creer en la economía”

Claudio Lozano

Economista, exdiputado nacional

En las últimas semanas ha habido un fuerte descontento con el andar del rumbo económico y el plan que viene impulsando Cambiemos de la mano de Mauricio Macri, lo que se tradujo en que la sociedad perdiera confianza en la economía y en sus dirigentes.

La salida del ahorro en divisas ha sido persistente a lo largo de todo el año. No ha habido un parate en ningún momento, ha estado alrededor del orden de los mil millones de dólares mensuales. También ha habido una salida de dólares de la mano de la suba del endeudamiento, ya que acá salieron dólares vía fuga de capitales y vía turismo al exterior. Es lo que ha ocurrido durante todo el año, donde ha habido una salida persistente de dólares vinculados al ahorro en moneda externa.

“No va a haber ningún cambio en la política oficial”

Miguel Ángel Boggiano

Economista y fundador de Carta Financiera

No hay desconfianza en la política que viene llevando adelante el Gobierno nacional. Hoy lo que existen son oportunistas que venden el dólar a $16,90, lo que hace que no haya mucha gente también que esté dispuesta a pagar $16,90 por cada dólar, ya que no debe haber tanta gente que lo pueda pagar a ese precio.

No creo bajo ningún concepto que vaya a haber ningún cambio en la política oficial con respecto al dólar, así que no haya sobresaltos en lo más mínimo con respecto a la economía y el precio del dólar, que calculo que seguirá más o menos en el mismo precio en los próximos meses, más que nada por una cuestión electoral donde el gobierno apuntará todas sus fichas a ganar las elecciones legislativas del año que viene.

“El sector especulativo está de fiesta”

José Castillo

Profesor e investigador en la UBA

“Hay un creciente descontento y desconfianza de la sociedad en la política económica oficial, lo que ha llevado a que gran parte de los ahorros se haya ido a la compra de dólares.

El sector especulativo está de fiesta, ya que ellos no están con incertidumbre sino que están jugando para ganar más dinero y es por eso que mueven el dólar para arriba, por lo que no creo que sea algo que este sector no se lo esperaba, sino que por el contrario, les gusta y trabajan y operan para eso.

Si el gobierno quiere, podrá mantener el precio del dólar en los 16 o 17 pesos, y eso lo hará por los dólares que entran por el blanqueo, por lo que no creo que en los primeros tres meses del año que viene se vaya a disparar el dólar.

“Hay un temor creciente en la clase media”

Agustín D’Atellis

Especialista en Macroeconomía y Mercados Financieros

Hay una desconfianza muy fuerte que está dado en las grandes decisiones a nivel empresarial y en la falta de inversiones, donde por más que se anunciaron en forma constante nuevas inversiones, vemos que no las hay y no hay ninguna proyección de que las haya el año que viene. Lo único que hay son ingresos de dólares especulativos que se suben a la bicicleta financiera, y existe un debilitamiento del mercado interno con la pérdida acelerada del poder adquisitivo en los sectores de menores ingresos.

Hay un temor creciente en la clase media que todavía posee una capacidad de ahorro, que desconfía de esta práctica que viene llevando adelante el gobierno, lo que lleva a que se refugie en el mercado paralelo del dólar.

“La devaluación del 17% para 2017 está descontada”

Ramiro Castiñeira

Economista jefe de Econométrica

La lógica del ahorro de los argentinos yendo al dólar opera en nuestra país desde hace décadas, así que no hay nada nuevo en eso. La economía no ha solucionado todos sus problemas, y la inflación es el termómetro que lo refleja en forma más clara.

Con un índice inflacionario por encima del 17 por ciento para el año que viene, es de descontado que el dólar va a subir por lo menos un 17% a lo largo de los próximos doce meses e irá en consonancia con la inflación oficial que se espera desde el gobierno, ya que el dólar es un precio más de la economía para los argentinos, así que debería subir de igual manera que el resto de los precios como mínimo, así que la devaluación del 17% para el año que viene está descontada.

“Hay un desconcierto muy grande en el Gobierno”

Julio Gambina

Economista. Doctor en Ciencias Sociales

El impacto de las medidas de política económica que ha implementado Cambiemos desde que asumió el poder en diciembre de 2015, ha generado a que se hayan generado más dudas que certezas respecto al dólar, por lo tanto lo que hay hoy es un desconcierto muy grande en el gobierno sobre las formas de dar solución a este problema.

El tipo de cambio blue, paralelo o ilegal, es una referencia para muchos en función de lo que significa el costo de reposición del producto que vende, de allí que ya se esté hablando en algunos sectores productivos de atraso cambiario y estén bregando por una nueva devaluación, que en caso de ocurrir lo que hará será aumentar no solo el precio del dólar, sino todos los precios de la economía diaria.

“Hoy lo que florece es la desesperanza”

Fernanda Vallejos

Docente e investigadora en la UBA

Ante los movimientos cotidianos que vemos en la economía nacional, hoy lo que florece es la desesperanza. Hay una desconfianza cada vez más latente de la sociedad, principalmente de aquellos que tienen unos ahorros y quieren invertirlos en algo en la política que viene llevando adelante el gobierno, de allí que el dólar blue venga subiendo en las últimas semanas.

Al comienzo de la gestión de Macri había una cierta esperanza en una buena parte de la sociedad que creía en las políticas que buscaba implementar Macri, y con el correr de los meses esa esperanza se transformó en una gran desilusión que busca refugio en la moneda norteamericana.