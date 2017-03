El empleo crece en el sector agrario, pero continúa paralizado en las demás áreas

En las ciudades ligadas al sector agropecuario el empleo creció un 4,8% en el cuarto trimestre, pero en el resto del país la generación de puestos de trabajo continúa estancada y disminuyó un 0,1%, según un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de cifras oficiales del Indec. El informe indica: “Mientras en el resto del país la falta de crecimiento del empleo se traduce en caída de la participación laboral, en la zona pampeana crece tanto el empleo como la gente que entra al mercado de trabajo”.

Las cifras del mercado laboral señalan que la tasa de desempleo bajó del 8,5% en el tercer trimestre al 7,6% de la población activa en el cuarto trimestre de 2016: una reducción de 133.000 desocupados. Sin embargo, el documento aclara que se produjo una baja de la tasa de desocupación, porque “unas 150.000 personas dejaron de trabajar” o dejaron de buscar un trabajo.

En este marco, el documento advierte que la gente no sale a buscar un empleo formal por el desaliento que generan las condiciones adversas en el mercado laboral, en un contexto de despidos y cierre de 6.000 empresas comerciales e industriales en 2016. “En estos casos las personas dejan de buscar empleo porque perciben que no van a encontrarlo, sea por escasez general o porque consideran que no tienen las calificaciones que en el mercado laboral se demandan”, explica el informe de Idesa.

Críticas a la política económica macrista

Aunque la ocupación haya crecido en las ciudades vinculadas a la producción agropecuaria de la pampa húmeda (Rosario, Ciudad de Santa Fe, Villa Constitución/San Nicolás, Río Cuarto, Mar del Plata y Bahía Blanca), no fue suficiente para compensar la caída de los puestos de trabajo en el resto del país. La pampa creció exponencialmente gracias a que “se eliminaron las prohibiciones a exportar e importar, se normalizó el mercado cambiario y se redujo la presión impositiva”, destacó el informe.

Idesa consideró que se deben gestionar “políticas públicas más profundas y sofisticadas” como “reducir el gasto público, modernizar el sistema tributario, aumentar la inversión en infraestructura, reducir los costos laborales no salariales” para que la bonanza del sector agrario se replique en el resto de la Argentina.

“Hasta ahora se observa mucha más eficacia en tomar deuda en moneda extranjera que en avanzar en la mejora de la administración tributaria y en la modernización de la gestión del sector público”, cuestionó el documento.