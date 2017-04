El fantástico mundo de Garro





















En su discurso de apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, el jefe comunal enumeró compras de patrulleros y realización de obras hidráulicas que no se corresponden con la realidad. El intendente se tuvo que ir custodiado y respondió con evasivas al ser consultado sobre contratos y funcionarios sospechados de corrupción

Caos, diagnósticos erróneos y anuncios que no se corresponden en lo más mínimo con la realidad. Así puede resumirse la tumultuosa apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que ayer fue encabezada por el intendente Julio César Garro.

El jefe comunal, a quien se vio ojeroso y marcadamente nervioso, fue interrumpido varias veces por una persona que le gritaba con un megáfono “Garro ladrón y borracho”. El intendente buscó hacer una suerte de balance de su primer año de gestión. Y como era de esperar, incurrió en numerosas im­presiones y contradicciones, que no tardaron en ser cuestionadas desde los distintos espacios de la oposición, que calificaron la disertación de Garro como “un mundo de fantasías”.

Ante el creciente malestar por su gestión, desde el Ejecutivo municipal respondieron blindando la Municipalidad y bloquearon el acceso de vecinos y militantes de la oposición. Se dispuso un operativo de seguridad con efectivos de la Policía local y de la empresa Invise, que no dudaron en ejercer actos de violencia ante las preguntas de cronistas de este diario y de otros medios.

Peor aún, en momentos en que la ciudad se encuentra asolada por una ola de inseguridad que no da tregua, el intendente ingresó y se retiró del Municipio escoltado por no menos de 50 policías locales que habían sido trasladados en las horas previas, dejando desprotegidas distintas zonas de La Plata.

A su vez, las medidas de seguridad alcanzaron a los propios ediles, a quienes se les obligó poner una cinta de color gris en sus muñecas, al mejor estilo de los hoteles all inclusive que deben controlar a los turistas que se retiran momentáneamente de sus instalaciones para ir a la playa. A su vez, un puñado de personas vestidas con remeras color amarillo actuaron como una suerte de fuerza de choque y desde los palcos arrojaron panfletos con los hashtag #hagansecargo y #novuelvanmás impresos en papel perfumado.

Garro recurrió a constantes evasivas cuando se le consultó sobre la permanencia del imputado exsecretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué, como asesor, y se mostró visiblemente incómodo a la hora de hablar sobre las demoras en el llamado a

licitación por el servicio de recolección de residuos, en manos de la empresa monopólica Esur-Nueve de Julio desde la última Dictadura Militar. El intendente dijo que el pliego se dará a conocer “en abril”, sin percatarse que es el mes en curso. Y afirmó que para el concurso, la ciudad se dividirá en dos zonas. Hasta el año pasado, el jefe comunal afirmaba que iban a ser por los menos tres las aéreas a concesionar para que “puedan competir distintas empresas”, y hasta había adelantado que un sector iba a estar a cargo del propio Municipio. Una vez más, a sus palabras se las llevó el viento.

¿Seguridad o inseguridad?

El diagnóstico y los anuncios de fantasía también se registraron en temas referidos a la seguridad ciudadana. Concretamente, el intendente dijo que “duplicamos la flota de patrulleros: entre Policía Bonaerense y Local, incorporamos más de 100 móviles 0 km”. Si fuera cierto, en la actualidad debería haber más de un nuevo patrullero en cada una de las 77 cuadrículas en la que se encuentra dividida la ciudad. La realidad es mucho más modesta, apenas se adquirieron 20 unidades.

Eso no fue todo: Garro también sostuvo que se triplicaron las compras de cámaras de seguridad en el último año. Si eso fuera real, en La Plata actualmente debería estar funcionando al menos 1.000 de estos dispositivos, no quedando prácticamente ningún barrio sin monitorear. Solamente basta con caminar dos o tres cuadras desde Plaza Moreno para corroborar que los dichos del jefe comunal no resisten el menor análisis.

El alcalde, en su discurso, también destacó que “la Policía Local recibió nuevo equipamiento, y más y mejor capacitación. Elegimos el entrenamiento por sobre la im­provisación para cuidar a los vecinos”. Acto seguido, el concejal Gabriel Bruera respondió a los gritos: “Y a los comerciantes”, mostrando afiches con la imagen de un efectivo de la Policía Local, dentro de una estación de servicio, realizando tareas de custodia. Tal como lo viene informando el diario Hoy, se trata de una práctica ilegal dado que esa función solo puede ser desempeñaba por agentes de la Policía Bonaerense, previo pago de adicionales, lo que alimenta aún más sospechas de que integrantes de la fuerza local a cargo de Sebastián Martínez Pass recaudan dinero ilegalmente.

Garro no se puso colorado al afirmar que el 70% de las obras hidráulicas están en ejecución y hasta aventuró que, en el caso específico de la cuenca del arroyo El Gato, los trabajos están finalizados en un 90%. Los ve­cinos que los escucharon no salían de su asombro, sobre todo porque profesionales independientes, como el ingeniero Claudio Velazco, afirman que los porcentajes reales apenas representan una ínfima parte de lo que dijo el intendente.

Perón, parafraseando a Aristóteles, solía decir que “la única verdad, es la realidad”. Difícilmente, el intendente Garro haya leído alguna vez a algunos de los clásicos de la filosofía griega.

“Los jóvenes PRO hicieron kirchnerismo a la inversa”

Julio Irurueta

Cambiemos

“Me pareció un discurso acorde a la situación. Medido, sin sobresaltos, en el que se relató lo que hicimos y se puso de manifiesto lo que vamos a seguir haciendo en 2017. Es un momento histórico de La Plata, en el cual estamos trabajando en equipo los tres estamentos del Estado. En contraposición, repudio la actitud de los jóvenes PRO (un grupo de militantes que responde al presidente del cuerpo, Fernando Ponce), coreando insultos y cánticos agresivos. No me pareció el lugar ni el contexto, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de monseñor Aguer. Se supo, además, que golpearon al hombre que se asomó con el megáfono por la ventana. Hicieron kirchnerismo a la inversa. Tampoco estoy de acuerdo con que no hayan dejado ingresar al recinto a todos los espacios políticos presentes”.

“Esperemos que lo que dijo sea así”

Javier García

Frente Renovador

“Celebramos que una vez más tengamos en democracia una apertura de las sesiones ordinarias. Respecto al discurso, el intendente habló de cien patrulleros, pero hasta el momento son 20 los que se han entregado. No sabemos si se habrá referido a una segunda etapa. En lo que se refiere a las obras hidráulicas en la ciudad, el jefe comunal dijo que están avanzadas en un 70 por ciento, cuando lo que nosotros tenemos como información es que se ha terminado solo un 50 por ciento de las tareas. Esperemos que esto sea así y también deseamos que se concrete la promesa de finalizar a fin de año con los trabajos en la avenida 31”.

“Dejó un sabor amargo”

Guillermo Cara

FpV – Nac. y Pop.

“Esperábamos escuchar algo sobre los cerca de 54 funcionarios cuyas designaciones no han sido comunicadas, ni en la web del Municipio ni en el Boletín Oficial. También deja mucho que desear que a más de un año de la muerte de Emilia Uscamayta el intendente no haya hecho ningún tipo de declaración al respecto, cuando el secretario de Seguridad saliente está imputado y sí compareció ante la Justicia pero nunca aquí, institucionalmente. Encima, actualmente el que era el subsecretario de Control Urbano y, por lo tanto, otro de los responsables de la tragedia, fue ascendido a secretario sin que haya un sumario administrativo. Realmente, el discurso del intendente dejó un sabor amargo”.

“La ciudad está muy abandonada”

Gastón Crespo

Progresistas

“Hay que ver durante este año cuánto se ejecuta de lo que hoy habló el intendente, porque el año pasado dio un discurso muy parecido y la realidad demuestra que la ciudad tiene serios problemas con la infraestructura, los pavimentos, el agua, los basurales a cielo abierto. Está muy abandonada. Es verdad que recibió un municipio con muchas deudas, muchos problemas, muchos años de desinversión. De todas maneras, el año pasado no hubo demasiadas políticas públicas por parte de esta administración y esperamos que algo de lo que se dijo en la inauguración de las sesiones se cumpla”.

“Realizó un catálogo de buenas intenciones”

Pedro Borgini

FpV – PJ

“Garro realizó un catálogo de buenas intenciones y de lugares comunes, pero resulta que se trata del intendente que debería estar llevando adelante desde hace más de un año todos esos objetivos que describió, y la realidad es que nada de eso ocurre. Se aprobó un nuevo contrato con la empresa privada responsable del servicio de residuos, pero las bolsas con basura se multiplican en esquinas, calles, avenidas y baldíos de la ciudad. Las quejas vecinales llegan en catarata. En algunos barrios, la ciudad parece devastada por la acumulación de residuos convencionales y no convencionales. ¿A dónde van a parar los millones de pesos que los platenses pagamos para tener un servicio adecuado de recolección? Esa pregunta no la respondió el intendente en su discurso inaugural”.

“Vino a hablar como si hubiera asumido ayer”

Gabriel Bruera

FpV – PJ

“La Policía Local, en lugar de proteger a los vecinos, estaba en la sede municipal cuidando al intendente. La fuerza se ha deformado desde que comenzó la actual gestión. Cuidan a los que más tienen y dejan afuera a la clase media y a las personas que más necesitan, por eso les mostramos fotos con agentes de la Policía Local, cuando eso está prohibido y es ilegal.

Vino a hablar como si hubiera asumido ayer, y aunque resaltó una presunta transparencia, es una situación más que irregular lo que está pasando con la empresa Esur. Hubo un convenio por el que se le amplió a esa firma gran parte de los fondos del Municipio, sin que se tradujera esto en un beneficio para el vecino. Lo que tiene que hacer el intendente es convocar a una licitación, porque darle el monopolio a la empresa actual es retroceder”.

“Inició la campaña de Cambiemos”

Fabián Lugli

FpV – PJ

“Fue un discurso vacío de contenido. El intendente inició la campaña de Cambiemos haciéndo promesas de nuevas obras a los platenses, pero nunca dijo que en estos 16 meses no hizo nada. Desde este espacio queremos saber por qué en todo este tiempo no arregló las calles, no hizo plan de bacheo, no se colocaron luminarias. Las plazas están oscuras e inseguras, los barrios están abandonados, la ciudad está sucia. No pasa todo por el Casco Urbano, como mencionó. Desde nuestro bloque acompañamos en votaciones, por ejemplo, la declaración de Emergencia en Seguridad, pero hasta hoy no sabemos cuánto se invirtió o cuál era el plan para bajar la inseguridad”.

Insólito: Garro no le cree a la AFIP

Ante una consulta de diario Hoy sobre los registros oficiales de la Anses y la AFIP en los que Daniel Piqué figura como empleado del Municipio platense hasta febrero de este año, el jefe comunal Julio Garro respondió: “Habrá que hablar con la AFIP entonces para ver la situación y con Piqué, porque él no es funcionario del Municipio”.

