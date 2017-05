Habló el secretario de la UFI N°4

"El fiscal Cartasegna está bien y se va a tomar un tiempo para descansar"





El secretario de la UFI N° 4, Leandro Milone, se acercó hoy a visitar al fiscal Fernando Cartasegna a su casa de Gonnet, donde se encuentra fuertemente custodiado y recuperándose tras ser dado de alta. El funcionario de la Unidad Fiscal donde tuvo lugar el ataque hizo hincapié en las pocas medidas de seguridad del lugar, y dijo que “no hay ningún empleado implicado en la causa por el momento”.

“Al palacio judicial entra cualquiera, si ustedes han entrado vieron que no piden documento, no piden nada, los detectores de metales no funcionan”, sostuvo sobre las pocas medidas de seguridad con que cuenta la Fiscalía donde se produjo el ataque. “Esta la primera amenaza de este tipo”, explicó.

Además, ahondó en esas fallas de seguridad, y dijo que “esto es un quiebre para que la situación cambie, que el edificio se reforme, que es un edificio que tiene 120 años, que es obsoleto y que no tiene ninguna medida de seguridad”.

Sobre la situación del fiscal Cartasegna, el secretario de la UFI N° 4 expresó que lo vio estable, y que “está preocupado y siguiendo toda la investigación, ahora se iba a comunicar con la fiscal para ver cómo seguía el tema”. “Tiene marcas en las muñecas y tiene marcas en el cuello, eso es lo único que vi yo”, sostuvo sobre su estado de salud.

“Desconozco que lectura hace del caso, no sabemos para quién es esto, si es puntualmente por una causa nuestra o si es un mensaje para alguien más, la verdad no lo sabemos”, expresó Milone. “Yo creo que tiene que seguir un mes de custodia, y después ver cómo va a hacer, si se va a reintegrar a la Fiscalía”, concluyó.

