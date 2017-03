El fiscal Romero denunció a Pérsico por apología del crimen

El fiscal Marcelo Romero denunció al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por apología del crimen e instigación a la violencia colectiva, respecto de sus dichos sobre los cortes.

Romero recordó que el 21 de marzo última, el dirigente realizó expresiones "en las que se pondera la comisión contra los poderes públicos y la convivencia democrática".

"La semana que viene vamos a cortaras rutas, que la compañera Patricia no se imagine otra cosa", dijo Pérsico. Agregó que "hay mucha movilidad en los cortes, Bullrich no tiene manera de controlarlo".

En la denuncia presentada en la fiscalía 7, el representante del Ministerio Público aclaró que "no se está denunciado un piquete, marcha o movilización, sino un flagrante desafío al orden constitucional y a las autoridades constituídas".

