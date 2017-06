La cocina política // Elecciones 2017

El frente de izquierda presentó a sus principales candidatos y competirá en 22 provincias

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que integran el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista (IS) presentó a sus principales candidatos que competirán en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas.

Luego de una pulseada entre el PTS y el PO que se prolongó durante varias semanas en torno al armado bonaerense, el FIT acordó conformar listas únicas y competirá en 22 provincias (excepto Corrientes y Entre Ríos), lo que lo convierte en uno de los frentes electorales con mayor presencia a nivel nacional.

En Buenos Aires, la lista de candidatos a diputados nacionales estará formada por Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Pla (PO) y Juan Carlos Giordano (actual diputado de Izquierda Socialista), mientras que la lista de senadores estará encabezada por Néstor Pitrola (PO).

Para la legislatura de ese distrito, al momento fueron confirmados: Guillermo Kane (PO), Mercedes Trimarchi (IS) y Claudio Dellecarbonara (PTS), por la tercera sección electoral. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires los candidatos a diputados nacionales serán Marcelo Ramal (PO), Patricio Del Corro (PTS) y Laura Marrone (IS), mientras que la lista de legisladores estará encabezada por Myriam Bregman (PTS), seguida por Gabriel Solano (PO) y Nicolás Núñez (IS).

Por Córdoba, los candidatos a diputados serán la ex legisladora provincial Liliana Olivero (IS), Javier Musso (PTS) y Eduardo Salas (PO). Por Mendoza, se postularán Noelia Barbeito (PTS) y Soledad Sosa (PO), quien actualmente ocupa una de las cuatro bancas de diputados del FIT.

Por Santa Fe, se postularán Octavio Crivaro (PTS), Jorgelina Signa (PO) y Sebastián Sancevich (IS). Mientras que en Neuquén, los candidatos serán Raúl Godoy (PTS) y Patricia Jure (PO).

Asimismo, en Tucumán, encabezará Ariel Osatinksy (PO) seguido de Alejandra Arreguez (PTS). En Jujuy, irán Alejandro Vilca secundado por Natalia Morales, ambos del PTS y en las provincias de La Pampa, San Luis, Chubut, Formosa, Chaco y San Juan no se presentarán candidatos bajo el sello del FIT pero sí competirá alguno de los partidos que integra el frente.

Al respecto, durante una conferencia que dio junto a los principales candidatos del FIT, Del Caño expresó que: "Somos la única oposición consecuente al gobierno de Mauricio Macri”. Del Caño durante una conferencia que dio en el Hotel Alvear de esta capital