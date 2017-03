El gobierno bonaerense niega sanciones a sindicatos docentes y pide volver a la negociación

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó hoy que el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal no se va a "regodear con el incumplimiento de la conciliación obligatoria" por parte de los docentes que hoy iniciaron 48 horas de paro, ni buscará "meter multas a los sindicatos", sino que pugnará por "volver a la mesa de negociación cuanto antes" para que "los chicos vuelvan a clases".

En declaraciones de esta mañana, Villegas calificó a la jornada como "un día con un tinte de amargura, triste para la Argentina", a raíz del paro nacional docente que cumplen los gremios nacionales docentes y tras el fracaso de las reuniones paritarias bonaerenses, que finalizaron el viernes con el dictado de la conciliación obligatoria que fue desconocido por los sindicatos.

"Nuestra intención es volver a la mesa de negociación cuanto antes. Nosotros no nos vamos a regodear con el incumplimiento de la conciliación obligatoria para meter multas a los sindicatos o meternos con la personería, no nos interesa, no queremos comernos la entrañas de las organizaciones sindicales. Queremos que los chicos vuelvan a clases", sostuvo.

Villegas deseó que "estas 48 horas pasen más rápido que otras 48 horas" y juzgó que la huelga "le resta oportunidades al país, a los chicos".

"Hemos puesto todo, todo lo que había que dejar en defensa de los intereses de los chicos bonaerenses y sus familias para traer la racionalidad que por vía del diálogo no pudimos conseguir", reflexionó el ministro sobre la oferta oficial bonaerense.