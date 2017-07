“El gobierno de Macri no puede exhibir ningún tipo de resultado”







Así lo manifestó la precandidata a senadora y actual diputada nacional Margarita Stolbizer, en una entrevista en la redacción de diario Hoy. También consideró que la candidatura de Florencio Randazzo sería “una estrategia” para favorecer al oficialismo

La diputada nacional y precandidata a senadora por el frente 1País, Margarita Stolbizer, estuvo ayer en La Plata y visitó la redacción del diario Hoy. Durante la entrevista, Stolbizer fustigó la política económica del gobierno de Mauricio Macri y también cuestionó a otros candidatos de la oposición, como Florencio Randazzo.

—¿Cómo analizás el presente del Gobierno?

—Lamentablemente, luego de un año y medio de gobierno, Mauricio Macri no puede exhibir ningún tipo de resultado positivo. Si nosotros tomamos los indicadores económicos y sociales, que tienen que ver sobre todo con lo que le pasa al vecino en su vida cotidiana, nos damos cuenta de que han sido un fracaso, entre otras cosas porque no tienen los equipos que decían que tenían. Además, hay una improvisación total en materia económica.

Erraron con las metas de la inflación. Hasta un funcionario del más alto nivel reconoció que no le encuentran la vuelta. Han cometido el error de querer bajar la inflación elevando las tasas, y eso lo único que genera es especulación financiera. Es un gobierno que no apuesta al trabajo, y a esto hay que agregarle el endeudamiento a 100 años a una tasa altísima, algo que realmente no se entiende y que para colmo atravesará 25 gobiernos.

La mayor crítica que nosotros hacemos al endeudamiento es que los dólares que ingresan no van a la reactivación productiva, donde se justificarían, sino a la bicicleta financiera. Esto solo beneficia a los mismos de siempre, que en definitiva son los que especulan. Todo es bastante complicado. El gobierno que prometió unir a los argentinos profundiza la grieta. Aseguró terminar con la pobreza y ahora tenemos más pobres que antes: se incorporaron 350.000 desocupados nuevos solo en el primer trimestre de este año.

—¿Si Cambiemos gana las elecciones se viene otro ajuste?

—Sí, ellos mismos van dando señales. Nosotros hace mucho tiempo demandamos una reforma tributaria, una reforma al sistema de impuestos. El año pasado, con la ley de los jubilados, se decidió crear una comisión que empezó a funcionar, pero el viceministro de Hacienda dijo días atrás que la reforma va a ser la misma fórmula que fracasó en los años 90, es decir, la quita de los aportes patronales.

Ahora vemos al Presidente Mauricio Macri hablando contra los juicios laborales. Hay claramente un direccionamiento a una política de ajuste sobre los trabajadores, cuando la reforma impositiva debería empezar por cambiar el IVA, que es un impuesto injusto porque pagan igual los pobres y los ricos. Nosotros decimos que hay que bajarle el IVA a productos de la Canasta Básica Alimentaria y eso es mucha plata para el bolsillo del trabajador.

—¿Esto pasa porque es un gobierno ineficiente o sabe lo que hace y beneficia a los que tienen interés?

—Las dos cosas. Hay un nivel de inoperancia importante y por eso cometen errores. Pero da la casualidad de que los errores siempre benefician a los mismos sectores. Cada vez que se equivocan, lo hacen con los más vulnerables, como fue con la quita de pensiones a los discapacitados. Da la impresión de que lo hacen y si pasa, pasa. Ni bien asumieron, les bajaron las retenciones a las mineras. Hay mucha inoperatividad en la gestión, pero también hay definiciones políticas: bajan las retenciones y no quieren discutir ganancias o el IVA a los alimentos de la Canasta Básica. Eso tiene que ver con una posición ideológica.

—¿Te defraudó Macri? ¿Pensabas que iba a hacer cosas distintas?

—No me desilusioné porque nunca me ilusioné. Pero sí reconozco que tal vez me dejé engañar como muchos argentinos al creer que estaban preparados al menos en el área económica, ya que no solo el Presidente sino muchos de sus ministros provienen del sector empresario. Por eso yo pensé que iban a tener más aceitado lo que iban a hacer. En ese sentido, nos engrupieron bastante. Por otra parte, no vienen cumpliendo con los compromisos de campaña que han hecho.

—¿Te sorprendió la candidatura de Florencio Randazzo?

—Me parece que Randazzo se autodefinió él mismo en su reclamo de querer ir a una interna con Cristina Fernández. Se definió como una persona del Frente para la Victoria, que es el partido que integró el gobierno hasta diciembre de 2015 y él peleó por estar en ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? En la interna que él estaba discutiendo, si Randazzo ganaba Cristina lo iba a acompañar, y si ella le ganaba la interna él iba atrás suyo. Por lo tanto me parece que, por más que ahora haga esfuerzos para diferenciarse de Cristina, no le va a resultar tan fácil.

—¿El Gobierno nacional incentivó la candidatura de Randazzo para dividir a la oposición?

—No sería de extrañar. Es bastante razonable que sea de esta manera. Yo he visto que medios de comunicación también lo han alentado, porque los siete u ocho puntos que alguien dice que tiene no le suman al Frente para la Victoria (Unidad Ciudadana) ni a nosotros. Eso naturalmente es una estrategia que favorece al Gobierno.

La pelea con Carrió

—¿A qué se deben las duras críticas que te viene realizando Carrió?

—Eso forma parte de la estrategia del Gobierno, que le quiere hacer creer a la gente que ellos son los que defienden la lucha anticorrupción. Y, por supuesto, todos saben que no es así. Carrió, además, tiene estándares distintos para defender la República, para pelear contra la corrupción. Hay cosas de las que ya no habla, desde que está en el Gobierno. No mide con la misma vara a unos y a otros. Pero creo que todo esto forma parte de una actuación, y algo muy malo es ese ánimo destructivo y de descalificación permanente. Ella cree que es la única fiscal de la República, la única que defiende determinados valores. Yo pienso que la gente ya no lo cree, ni siquiera aunque despliegue todo esto a los gritos o pueda escribir en Twitter que yo soy mentirosa. No sirve ese tipo de descalificación. Me parece que se cae en una competencia de muy bajo nivel, y que los argentinos están esperando otro tipo de respuestas.

—¿Se arrepiente de haber compartido un mismo espacio?

—No, para nada. No me arrepiento, primero, porque sigo convencida de que defendemos muchas veces las mismas causas. Por otro lado, cuando estuvimos juntas fue la mejor elección que hicimos, tanto ella como yo.

—¿Entonces en un futuro podrían volver a coincidir?

—No, ya creo que no.