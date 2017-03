“El Gobierno debe dar lo que más se pueda, y los gremios docentes ceder un poco”

La Iglesia, representada por monseñor Eduardo Martín, llamó al diálogo entre las autoridades políticas y los sindicatos de la Educación. Pidió a ambas partes colaboración para frenar “la escalada de confrontación”

El presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica, monseñor Eduardo Eliseo Martín, solicitó al Gobierno “dar lo que más se pueda” a los docentes, e invitó a ambas partes a bajar la “escalada de confrontación” y volver al diálogo. El arzobispo de Rosario afirmó que a la Iglesia le “preocupa la escalada de violencia verbal, porque aleja toda posibilidad de solución” para que pueda iniciar el ciclo lectivo.

Pensando en el derecho a la educación de niños y adolescentes, Martín afirmó que el diálogo es “clave” para poder alcanzar “un acuerdo razonable y que satisfaga a las partes”. En ese sentido, así como pide a las autoridades políticas dar todo lo que esté a su alcance, también solicita a los gremios docentes “ceder un poco” en sus reclamos, a fin de destrabar las negociaciones.

Algunos de los sindicatos de la Educación harán paro hoy y mañana, cuando debería iniciarse el ciclo lectivo, después de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno. Además, requieren la reapertura de la paritaria nacional, lo que, según el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, no sucederá porque su cartera no paga salarios ni tiene escuelas a cargo.

Una semana conflictiva

Las palabras del importante miembro de la Iglesia buscan ganar un poco de calma en lo que se espera para los próximos días: paro de los docentes, movilización por parte de las principales centrales obreras contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional, la presencia el martes de la expresidenta Cristina Kirchner en Comodoro Py para declarar por la causa Los Sauces, y la huelga de mujeres del miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Martín fue designado como arzobispo de Rosario por el Papa Francisco en el año 2014, y entre ellos ha existido siempre buena relación, tanto que monseñor calificó el año pasado con “un diez” el trabajo del Sumo Pontífice al mando de la Iglesia.

El papa Francisco sigue de cerca las tensiones sociales y políticas del país desde el Vaticano, y recientemente tuvo encuentros con personas importantes del Gobierno, como la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de trabajo Jorge Triaca y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Macri abre el ciclo lectivo

En este marco, el Presidente Mauricio Macri encabezará hoy junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el acto de inauguración del ciclo lectivo 2017 en la localidad de Volcán. El mandatario jujeño, que pertenece a Cambiemos, pidió a los docentes que “vayan a la escuela, vayan a trabajar”, asegurando que el paro tiene un trasfondo político. Sin em­bargo, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) de Jujuy adhirió a la medida a pesar de haber acatado la conciliación obligatoria.

El discurso de Macri reiterará su compromiso de lograr un sistema educacional equitativo, justo e inclusivo, según fuentes oficiales.

Descontarán $650 por cada jornada de paro

El gobierno provincial tomó la decisión de sancionar a los docentes que no se presenten a dar clases a partir de hoy, descontándoles $650 por día de huelga. Además, los sindicatos que no acaten la conciliación obligatoria dictada por el titular de la cartera de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, podrían perder su personería jurídica o sufrir fuertes sanciones económicas. “En la primera etapa se multará a las organizaciones gremiales que no acaten, y en paralelo continuaremos con quienes se quieran sentar a la mesa a discutir este conflicto”, indicó el ministro.

“En consenso con la gobernadora, el ministro Lacunza y el ministro Finocchiaro, concluimos que, ante las negativas permanentes y la ratificación del paro nacional en forma pública antes de entrar a cada reunión, no había otra opción que determinar la conciliación obligatoria”, expresó ayer Villegas. El ministro sostuvo que la decisión se tomó por los bonaerenses, que son quienes “sostienen al Estado y a la educación con sus tributos, y que el 6 de marzo no van a poder mandar a sus hijos al colegio”.

Qué provincias no se suman a la huelga

Solo dos de las 24 provincias que conforman el país alcanzaron un acuerdo y no se adhieren al paro nacional por 48 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera): Santiago del Estero y San Luis. En Misiones, Tucumán y Salta también se llegó a un acuerdo, pero los gremios igual se sumaron al paro, por lo que no habrá clases al menos hasta el miércoles.

En Santiago del Estero, el salario docente aumentará un 20% y se blanquearán varios componentes del sueldo, que hasta ahora se pagaban en negro. En San Luis el gobernador del Partido Justicialista Alberto Rodríguez Saá firmó subas de sueldos de entre el 38% y el 60,7%, el mejor aumento hasta el momento, llegando a estar más de 40 puntos por encima del techo de 18% que pretendía determinar el Gobierno nacional.

Los puntanos tienen los salarios más altos de la administración pública argentina, y en este sentido Rodríguez Saá afirmó que los sueldos “tienen que aumentar para alcanzar la inflación producida el año anterior, y no es en base a la especulación de la inflación que viene, porque los salarios se depreciaron con respecto al año pasado”.