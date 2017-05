El ministro Cabrera no tuvo respuestas ante la pregunta de este medio

El Gobierno desconoce las negociaciones de Macri por las casas prefabricadas







Tras la polémica que se desató tras conocerse las negociaciones de Macri con empresarios chinos para edificar en nuestro país un millón de casas prefabricadas en Argentina, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, no tuvo respuestas ante la consulta de este medio

El Gobierno nacional presentó esta mañana el proyecto de ley de "Compre Argentino" con el fin de establecer una prioridad para productos, piezas o partes nacionales en las compras públicas.

La medida fue presentada en el Palacio de Hacienda en conjunto con los ministros Francisco Cabrera de Producción, Jorge Triaca de Trabajo y el secretario de Industria Martín Etchegoyen.

El anuncio llega en un contexto de derrumbe de la producción nacional que contabilizó una caída de 3,5% en el primer bimestre del año. El efecto de las modificaciones se centrarán en el sector pyme, uno de los más perjudicados con la apertura importadora.

En el contexto del viaje del presidente Mauricio Macri a China, Francisco Cabrera fue consultado por la Red 92 y el diario Hoy acerca de la intención que tiene el Gobierno nacional de gastar 1.000 millones de dólares en casas chinas que no reunirían las mínimas condiciones de habitabilidad y los vínculos políticos que unirían a la familia presidencial con empresarios involucrados en esta trama.

El ministro de Producción no solo atinó a decir "No tengo información respecto a ese tema" y "no creo que haya preocupación en la industria maderera". Y remató la respuesta con un "no conozco el tema profundamente".