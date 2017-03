El gobierno remarcó su postura de diálogo con los gremios

Los ministros Alejandro Finocchiaro y Hernán Lacunza remarcaron la disposición del gobierno a seguir negociando con los sindicatos docentes para encontrar una solución y destrabar el conflicto.

Luego de la reunión entre los gremios docentes y el gobierno provincial llevada adelante ayer en la sede del Ministerio de Economía de la Provinicia, los ministros Alejandro Finocchiaro (Educación) y Hernán Lacunza (Economía) brindaron explicaciones sobre la postura oficial en el conflicto, que continuará el próximo lunes con un nuevo encuentro entre las partes.

El titular del área educativa aseveró que el cónclave se dio “en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Hemos llegado a una serie de acuerdos con los gremios que han acatado la resolución oficial. El paso más importante que se dio hoy (por ayer) es convocar a una Mesa Técnica Salarial y arreglar un cronograma de periodicidad de las otras comisiones técnicas para alcanzar un acuerdo que sea en beneficio de ambas partes”.

Para Finocchiaro, “decidimos además llamar a mesa de cogestión para la semana que viene y por supuesto empezar a discutir las cuestiones relacionadas al año 2016, que es algo que ya venían pidiendo los gremios. Nosotros recrudecemos el diálogo y estamos negociando con los gremios que quieren hacerlo, estamos avanzando en un acuerdo con ellos”.

“Desde el gobierno de la Provincia entendemos que los alumnos no pueden esperar más porque no se les puede quitar el derecho a la educación. Además, queremos dejar en claro que los docentes tampoco pueden seguir esperando, por lo cual es muy evidente que hay que acatar la ley, ya que entendemos que hay que hablar de salarios y dejar de lado cualquier tipo de intencionalidad política”, resaltó Finocchiaro.

Por su parte, el ministro Hernán Lacunza, indicó que “vamos a discutir todo lo que los gremios pongan arriba de la mesa como lo hemos hecho ya en las cinco reuniones paritarias anteriores que tuvimos, así que vamos a construir juntos. Esa es la alternativa y la posibilidad que nos da el diálogo, que es encontrarnos y aunar posiciones”.

Para el responsable de la economía provincial, “hace tres reuniones que los gremios no vienen a conversar, obviamente que en asambleas y en actos no se puede decidir nada, que vengan a presentar sus inquietudes. Vamos a tener que construir juntos una propuesta entre el Estado y los representantes de los trabajadores”. En ese sentido, sentenció que “vamos a descontar a los trabajadores los días de paro no trabajados, eso no es negociable. Como dijimos en alguna oportunidad, si se estuviera discutiendo entre particulares, eso podría ser sometido a una negociación, pero en el caso del manejo de la administración de los fondos públicos, son fondos de terceros, fondos de los vecinos, de los contribuyentes, de los bonaerenses para nosotros poder hacer una erogación tiene que haber una contraprestación”.