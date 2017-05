El juez Carlos Mahiques asumió en la Cámara Federal de Casación Penal

El juez Carlos Alberto Mahiques asumió ayer como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Presidente Mauricio Macri habilitara su traslado por decreto.

Mediante la resolución 328, publicada en el Boletín Oficial, el mandatario y el ministro de Justicia, Germán Garavano, oficializaron que Mahiques deje la Sala III de la Cámara Nacional de Casación de la Ciudad de Buenos Aires, que atiende todos los casos penales del país que no son materia federal.

La Cámara Federal había rechazado su incorporación a ese cuerpo mediante un acuerdo extraordinario adoptado por mayoría el viernes pasado, un día después de que el Consejo de la Magistratura pidiera al Poder Ejecutivo que emita el decreto de su designación.

Con el voto favorable de los camaristas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar, la máxima instancia penal del país después de la Corte Suprema ratificó su acuerdo general del 28 de abril último en el que se abstuvo de considerar el pedido de traslado de Mahiques.

Los camaristas que se opusieron al pase de fuero del exministro de Justicia bonaerense señalaron que Casación tenía cuatro vacantes antes de que se generara una más por la jubilación de Pedro David, a quien reemplazará Mahiques, y que había un concurso abierto para ocuparlas.

“No es juez del mismo fuero, no es la misma jurisdicción territorial, no cumple con los cuatro años antigüedad en el cargo (solo dos), no hay situación de urgencia. Es inédito”, argumentaron los camaristas que se opusieron a su designación.

Lo cierto es que desde el día de ayer, el juez Mahiques integra la Sala II de la Cámara de Casación junto a los jueces Slokar y Ledesma.