El juez Lijo recibe a Boudou

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, acusado de haber impulsado la adjudicación a la firma The Old Fund de un contrato por 7,6 millones de pesos para la reestructuración de la deuda pública de Formosa en 2009. El exfuncionario habría llevado a cabo esta maniobra con el fin de obtener beneficios personales cuando se desempeñaba como ministro de Economía.

Boudou ya había sido convocado para diciembre pasado, pero pidió dos postergaciones y, finalmente, Lijo lo citó para hoy, a las 11.

El cuestionado negociado le permitió cobrar casi $8 millones al monotributista Alejandro Vandenbroele, quien, según su exesposa, sería el testaferro del vicepresidente kirchnerista.

La semana pasada, el amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, acusado de haberse beneficiado por la adjudicación, declaró en una exposición en la que no aceptó preguntas y negó toda responsabilidad en la causa. El socio del exfuncionario desmintió las versiones que lo señalaban como el “dueño” de The Old Fund, así como negó haber tenido “relación alguna” con quien figuraba a cargo de la empresa en el marco de la firma del contrato, Vandenbroele.

Un contrato irregular

Para el juez Lijo, Boudou habría realizado la “maniobra delictiva” mientras era ministro de Economía, con “José María Núñez Carmona como su socio y amigo personal”, a través de The Old Fund y de su representante, Alejandro Vandenbroele, “con quienes habría realizado un contrato de consultoría de forma irregular y en violación de la Ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la provincia de Formosa (Fonfipro)”.

Al momento de realizarse la contratación, la firma The Old Fund recién había iniciado sus actividades y la adjudicación de Formosa fue el primer pago que recibió, para lo cual emitió su factura número 3, mientras que la 1 y la 2 figuraron como anuladas.

El magistrado afirmó: “Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele se habrían beneficiado de la maniobra”. En tanto, también habría sacado provecho “el presidente del Banco de Formosa, Martín Cortés, quien a través de su empresa Estrategias de Imagen y Comunicación habría cobrado un total de $2.265.120”.

Se acumulan los frentes judiciales

Para el exvicepresidente no hay respiro, dado que tiene varias causas por las cuales debe responder ante la Justicia. Ya está procesado por las maniobras para levantar la quiebra de la eximprenta Ciccone Calcográfica a fin de traspasarla también a la sociedad The Old Fund con la idea de quedarse con la impresión de billetes por parte del Estado nacional, mientras que el 8 de mayo iniciará el juicio en su contra por los papeles de un auto que no habría querido declarar en su divorcio.

Además, Boudou debe dar explicaciones por las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. También deberá prestar testimonio su entorno y su expareja, Agustina Kampfer.