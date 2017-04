El juez que liberó al asesino de Micaela pidió licencia

Carlos Rossi, el juez de Ejecución de Penas que ordenó la liberación del hombre que luego violó y mató a Micaela García, pidió licencia por 20 días. El magistrado es el centro de todas las acusaciones, luego de haber tomado la decisión de otorgarle la libertad a Sebastián José Luis Wagner (30), detenido el viernes último por el femicidio de la joven de 21 años.

Rossi solicitó la licencia médica por un diagnóstico de depresión. A la par, diputados y senadores de diferentes fuerzas de la Legislatura de Entre Ríos ya impulsaron pedidos de remoción del juez, a través de un juicio político.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, manifestó su deseo de que "avancen con celeridad" los pedidos, y dijo que, "lamentablemente, tomar este tipo de decisiones de un modo desaprensivo y sin mirar a las víctimas, ni el contexto, nos lleva a este tipo de tragedias".

Hasta el presidente Mauricio Macri consideró que "el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma".

