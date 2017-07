El look informal de Macri y las bromas a Shakira en el festival del G-20









El presidente Mauricio Macri participó hoy del festival Global Citizen, en la cumbre del G-20 que se desarrolla en Hamburgo, y se mostró junto a la cantante colombiana Shakira. Desde el escenario principal, el mandatario argentino habló en inglés y dijo que "nada es más importante en el mundo que la educación”.

Vestido con un look informal, con una remera gris y un saco azul sin corbata, abrió su participación en el festival con una broma a Shakira y le dijo que creía que "iba a ser mi oportunidad de mostrar mis capacidades de bailar y cantar, pero no me esperaste”.

"Siento que nada es más importante en el mundo que la educación, lo lograremos juntos las personas, los países y toda la comunidad intencional", confió Macri, quien anticipó que "tenemos que educar a nuestros chicos para trabajos que ni existen".