El macrismo, contra quienes “ponen palos en la rueda”

Las acciones violentas que han sufrido en las últimas semanas el Presidente Mauricio Macri y María Eugenia Vidal han hecho que ingrese en la discusión política el accionar llevado adelante por parte de la oposición.

Ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que “hay un sector de la dirigencia política que pone palos en la rueda y que pretende que el Presidente Macri se vaya con su Gobierno cuanto antes”.

Para Frigerio es claro que existe “algún dirigente con el deseo de que Macri no termine su mandato, aunque en general no lo expresa de esa manera. No entiende que, para que a la Argentina le vaya bien, al Presidente le tiene que ir bien”.

A las palabras de Frigerio se sumaron las del diputado Pablo Tonelli, quien aseguró que “vemos la presencia de grupos ultraminoritarios que evidentemente tienen una actitud disolvente y que quieren que al Gobierno le vaya mal”.