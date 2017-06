El oficialismo platense denuncia que sectores políticos buscan “vandalizar la ciudad”

Desde el gabinete de Julio Garro manifiestan recibir “ataques sistemáticos” con el fin de “entorpecer la gestión y generar malestar social en la calle”. Aseguran que el incendio del depósito de Cooperativas fue un hecho más dentro de esta seguidilla

Atres meses del inicio oficial de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo local salió a denunciar “hartazgo” por “la lógica de la extorsión” ejercida desde sectores de la oposición.

“Para algunos parece que cuanto peor, mejor”, fustigó el integrante de Cambiemos y titular del Fondo Educativo Municipal, Oscar Negrelli, y manifestó la “necesidad de que la opinión pública tome conocimiento de que acá no todos estamos en un debate de ideas y en una exhibición de propuestas para ver qué es lo mejor para la ciudad”.

En ese sentido, enumeró una seguidilla de hechos que, desde la administración de Julio Garro, entienden como “una serie de acciones destinadas a intentar boicotear lo que se viene haciendo” en la gestión municipal.

“El 1º de mayo, con las mejoras en diagonal 74 recién terminadas, cortaron indiscriminadamente el arbolado público y arrojaron las ramas arriba de la rambla que recién se había recuperado. En una noche se robaron más de 300 plantas que se habían colocado en los separadores de las avenidas principales”, relató.

A su vez, según el exdiputado provincial, “esta semana, diez días después de haber empezado la obra de calle 20, entre Gonnet y City Bell, realizaron una manifestación que replicaron en redes sociales diciendo que hacía más de quince días que había una obra parada, cuando los trabajos recién habían comenzado con un nivel de avance impresionante”.

“Si a esto se le suma el incendio en el depósito de Cooperativas y hasta la pavada de tirarle detergente a la fuente para que genere espuma, produce bronca, desazón, y termina generando esta sensación de hartazgo”, completó.

Ante esta situación, Negrelli consideró que “callarnos la boca sería complicidad”.

Acciones sugestivas

Otra de las situaciones que desde el riñón oficialista indican como ejemplo de maniobras políticas desestabilizadoras es el crecimiento indiscriminado de los vendedores de ropa de Plaza San Martín. Según acusan, “cuando las autoridades de Control Urbano o de la Secretaría de Seguridad se acercan a ellos, terminan apareciendo supuestos abogados vinculados a sectores de la oposición”.

“Después, en campaña, van y se sientan en la Cámara de Comercio de La Plata o en la Federación Económica de la Provincia a decir que defienden el comercio legal”, espetan.

Argumentan, además, que a los puestos fijos de seguridad y vigilancia que comenzarán a instalar en las plazas públicas deberán trasladarles los tableros de control correspondientes a las luminarias de cada parque, “porque son constantemente vandalizados”.

“Eso no lo hace un militante de un partido que no haya pasado por el gobierno, porque alguien que viene de afuera con intención de tener su primera participación en la política no tiene ese nivel de información”, aseguró Negrelli.

“Los que estamos gestionando diariamente el dinero de los vecinos nos hemos cansado de entender esto como picardía de la política y ya creemos que tiene que ver con una voluntad de que las cosas no salgan bien”, insistió, y concluyó que “la escena política tiene que ver con la confrontación de ideas, con acercar la mejor propuesta, con debatir de cara a la gente, que cada uno pueda dar testimonios con su propia trayectoria. Este no es el camino a recorrer”.