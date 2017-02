El papelón de Marcos Peña: “Aguad me lo mencionó al pasar”

El jefe de Gabinete defendió ayer al Presidente en el marco del escándalo por el principio de acuerdo entre el Estado y el Correo, asegurando que actuaron “con ingenuidad”. También justificó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró en declaraciones realizadas en el día de ayer que “el Gobierno no se apartó ni un milímetro de la ética y la transparencia”, y que el titular de la cartera de telecomunicaciones, Oscar Aguad, le mencionó “al pasar que había que resolver” la deuda entre el Gobierno y el Correo Argentino. En un claro intento de limpiar la imagen de Mauricio Macri, el funcionario expresó que “el Presidente no vino para esto, no es un negocio que le convenga a la familia, de hecho, fueron atacados durante mucho tiempo por ser el rival político del kirchnerismo”.

En este sentido, el jefe de Gabinete aseguró que con el ministro “nunca entramos en detalles ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponda, lo que tenga que ver con la ley”, en lo que respecta al acuerdo. “Lo que sí es un problema del Estado es tratar de encontrar mecanismos que, sin violar la igualdad ante la ley, puedan dejar la tranquilidad extra a todos los argentinos de que este proceso de cambio y el Presidente no queden envueltos en ninguna sospecha”, manifestó Peña.

La estrategia del Gobierno parece apuntar a la inexperiencia, dado que según el funcionario “no hay antecedentes de un presidente que su padre sea empresario y tenga conflictos con el Estado”, por lo que están “en un terreno nuevo”, y agregó que quizá existe “ingenuidad de parte del Gobierno en no preverlos”.

El jefe de Gabinete utilizó nuevamente la excusa de la “pesada herencia” para desligar responsabilidades de la gestión de Cambiemos al mencionar que “en 2009 las partes habían llegado a un acuerdo. ¿Por qué se paralizó?, ¿hubo especulación política? Probablemente”. Además remarcó que no es fácil “gobernar en un país tan enfermo”. Peña continuó defendiendo a Macri y dijo que “en un año electoral se embarra la cancha”, y que cuando se gobierna “siempre se cometen errores”. El funcionario reiteró además que van a pedir a través del Congreso que la Auditoría General de la Nación (AGN) haga una evaluación del caso.

“AGN intervendrá si el Congreso lo aprueba”

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, analizó la posible actuación del organismo en la causa por el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo, y reiteró que esto será posible “solo si el Congreso lo aprueba”, aunque advirtió que “es bastante complicado”, porque se trata de una quiebra.

“Tenemos la comisión mixta revisora de cuenta, integrada por seis diputados y seis senadores, que aprueba nuestro plan de trabajo del año para evitar los tironeos”, por lo que “para poder tratar cualquier tema, tiene que formar parte de ese plan y debe aprobarlo el Parlamento", precisó Lamberto.

Sin embargo, aseguró que realizar una auditoría del tema “es algo bastante complicado porque la materia auditable es un resultado concursal en el cual los valores son transaccionales más que definidos matemáticamente”.

El director de AGN afirmó que “para poder opinar, deberíamos tener los papeles, la comisión mixta deberá definir qué cosas tenemos que auditar y qué acceso a documentación tenemos”.

Ahora será la Comisión Bicameral Mixta Revisadora de Cuentas, único organismo con capacidad para realizar dicha solicitud, la que decidirá el próximo miércoles 22 de febrero si aprueba o no una revisión del órgano de control.

El blindaje del oficialismo

En el día de ayer, el oficialismo que conforma la Cámara de Diputados logró frenar el pedido de la oposición que solicitaba avanzar en la demanda de explicaciones al Presidente Macri por el polémico convenio entre el Gobierno y la empresa que fue concesionada por su familia hasta el año 2003.

La diputada por el Frente de Izquierda, Soledad Sosa, pidió en plena sesión un apartamiento del reglamento para discutir sobre la “inmediata interpelación” sobre el “escándalo” del Correo al jefe de Estado, al jefe de Gabinete Marcos Peña, y al ministro de Comunicación Oscar Aguad.

La votación resultó negativa, ya que se necesitaban los tres cuartos de los presentes para poner el tema en debate y solo se lograron 103 votos a favor y 79 en contra.

Sin embargo, quedó demostrado que la mayor parte del recinto cuestiona el accionar del Gobierno, y tan es así que las bancas de los diputados opositores se vistieron ayer con una serie de carteles con inscripciones como “Choreo Argentino” y “Mauricio es Macri”.

La tibieza de Carrió

La cúpula de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, afirmó ayer que el acuerdo entre el Estado y el Correo es una consecuencia “del patrimonialismo corrupto instalado por los go­biernos de los Kirchner” a través de procesos de “nacionalización”, desligando de toda responsabilidad a la gestión Cambiemos, de la cual forman parte. Además, señalaron que, una vez que analicen todas las causas del tema, pedirán “una reunión con el procurador del Tesoro de la Nación”.

En el comunicado, compartido por la diputada nacional en su cuenta de Twitter, afirman que sus equipos técnicos “están analizando el acuerdo realizado por el Correo con el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las causas derivadas de las mal llamadas estatizaciones impulsadas por los gobiernos K”.

El texto señala también que “en el año 2006 Elisa Carrió escribió el documento La nueva matriz de saqueo, donde advirtió sobre el futuro de la supuestas nacionalización de empresas”, expresando en ese entonces que “estamos ante la presencia de una matriz que bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un ministro, administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos grupos económicos”.

Existiendo gran expectativa por el posicionamiento de Carrió respecto del caso, la CC-ARI se pronunció después de una semana de que se conociera el escándalo, con escasos argumentos y mostrando un claro aval político al gobierno de Macri. Hasta ahora, la diputada siempre respaldó al mandatario, siendo un ejemplo de ello el caso Panama Papers, cuando la legisladora expresó que no se hacía “cargo de Franco Macri” pero apoyó al Presidente.