El policía que filmó drogas ocultas en una comisaría quedará protegido

El auditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, adelantó hoy que el policía que difundió el video en el se ven estupefacientes ocultos en la Delegación Lanús-Avellaneda de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, ingresará al Programa de Protección al Denunciante para garantizar su seguridad luego de prestar declaración sobre el caso.

La filmación difundida por redes sociales "confirmó un hecho muy grave", que Asuntos Internos y la Justicia Federal de Lomas de Zamora venían investigando tras una denuncia anónima radicada en mayo último.

A raíz del hecho, la dependencia policial fue intervenida en las últimas horas y será dirigida por el comisario mayor Ubaldo Fuenzalida, informó el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni.

El allanamiento en el que se encontraron 350 envoltorios con cocaína, 50 de paco y varias dosis de marihuana ocultos en un entretecho de la dependencia policial se precipitó ayer tras la difusión del video, que obligó a que actuara de inmediato el juez federal de turno en la feria judicial, Alberto Santamarina.

Berra explicó que ese hecho era investigado desde hacía un tiempo por la dependencia a su cargo y el fiscal federal de Lomas de Zamora Federico Villena a raíz de una denuncia anónima "muy similar a lo que se muestra en el video",

"Tras esa denuncia hicimos tareas de inteligencia, avistajes en el lugar, muchos de los cuales nos dieron positivos (...) veníamos avanzando bastante y en el medio de esto aparece el video, por lo que hubo que ir y encontramos la prueba que aparecía en la filmación", explicó.

Dijo que quien filmó el video es un "sargento que, a partir de estos hechos, quedó demorado por el juez de turno y seguramente estará recuperando la libertad y vendrá a declarar"-

"Va a tener que prestar declaración, explicar muchas cosas y obviamente va a ingresar en un programa que nosotros tenemos, que llamamos de Protección al Denunciante, y se le ve a brindar toda la protección del caso", puntualizó.

Berra consideró que la persona que filmó el video " se expuso muchísimo", aunque consideró que el "canal natural hubiese sido entregar ese video a la oficina de Asuntos Internos o al ministro" de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Por su parte, el jefe de la Policía Bonaerense señaló que actualmente hay "dos efectivos desafectados" de la dependencia investigada, aunque aclaró que todos sus integrantes están sujetos a investigación.

"La droga fue rápidamente secuestrada y se desafectaron a dos efectivos , no están detenidos aunque sí investigados por esta situación, por la que en realidad son investigados todos los efectivos de la delegación", señaló Perroni.

Señaló que se investigan distintas hipótesis sobre el ocultamiento de la droga en la dependencia policial, entre ellas que fuera a usarse "para perjudicar a alguna persona".

"No somos cómplices y esto antes no pasaba, el personal se siente apoyado y estas situaciones han cambiado rotundamente. Se interviene en forma rápida, acá no hay que pensar nada, una vez que hay conducta irregular ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos inmediatamente", remarcó el jefe policial.

ESCÁNDALO | El video muestra 350 envoltorios con cocaína, 50 de paco y varias dosis de marihuana ocultoshttps://t.co/CyGC6ZvZ0K — Diario HOY (@diariohoynet) 24 de julio de 2017