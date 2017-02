“El problema radica en que el país está gobernado por Marcos Peña”

Así lo afirmó a diario Hoy el polémico empresario de la carne Alberto Samid. Además, aseguró que “al Presidente Mauricio Macri le pongo 4 puntos y soy generoso”, a la vez que criticó al kirchnerismo, al sostener que “en lo único que pensaban era en robar”

La realidad política, económica y social que atraviesa la Argentina por estas horas dista mucho de ser un escenario idílico. De ahí que las críticas hacia la gestión que viene llevando adelante el Presidente Mauricio Macri suban de tono y se acrecienten los reproches hacia el gobierno de Cambiemos.

En diálogo con diario Hoy, el controvertido y mediático empresario de la carne Alberto Samid cuestionó en duros términos la gestión macrista, al señalar: “A Macri le pongo 4 puntos y soy generoso”. Además, subrayó que el problema nacional “radica en que el país está gobernado por Marcos Peña”, y aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner y su séquito “en lo único que pensaban era en robar”.

—¿Cómo califica entonces el gobierno de Mauricio Macri al frente de la Nación?

—A Macri le pongo 4 puntos y soy generoso en muchos aspectos. Es un gobierno que ha cometido muchos errores y algunos aciertos. El principal desacierto es el de haber convocado a gente con mucha inexperiencia. La incapacidad de esos muchachos los lleva a cometer errores que esperemos que los subsanen, pero lamentablemente están causando mucho daño en los sectores más vulnerables.

—¿Cuál es el gran problema que tiene la gestión nacional?

—El problema nacional radica en que el país hoy está gobernado por Marcos Peña, que parece ser quien lo maneja, un muchacho de 38 años sin ningún tipo de experiencia. Ahí residen los errores que se están cometiendo hoy en el Gobierno. Esto es como una pelea de boxeo, donde los primeros dos rounds son de lectura, pero ese tiempo ya pasó. Esperemos que en este 2017 se equivoquen menos, por el bien de todos los argentinos.

— ¿Qué es lo principal que debería cambiar el macrismo entonces?

—Tenemos un Estado que gasta mal, que compra mal, que tendría que meterse en menos cosas. Tendría que tener la educación, la salud, la seguridad, la Justicia y parar ahí. No tendría que dedicarse a hacer obra pública, porque hay veinte tipos que, gobierne quien gobierne, están siempre en la Casa de Gobierno, cuyo símbolo número uno es Roca, de Techint. Esos veinte que están siempre haciendo negocios con el gobierno de turno son los que se llevan toda la plata, dejando a la gente en la calle. Eso es lo que debemos cambiar de cuajo.

—Ya ha dado su parecer sobre el Gobierno nacional. ¿Qué le parecieron los mandatos de Cristina Kirchner?

—Al primer gobierno lo considero malo y al segundo muy malo. Tanto ella como la gente con la que se rodeó en diferentes cargos en lo único que pensaban era en robar, y eso fue lo que pasó. Yo no estoy para apuntar a fulano o a mengano. Eso lo determinará la Justicia. Pero hubo corrupción, con rutas que se pagaron y no se hicieron. La responsabilidad se determinará a su debido tiempo, pero las cosas no se hicieron y se robó plata que le pertenece a todos los argentinos.

—El kirchnerismo se dice peronista, ¿usted como peronista piensa igual?

—El primer gobierno de Néstor fue muy bueno, netamente peronista y con ideas peronistas. Después todo se degeneró con la señora. La contaminación con gente que no expresaba nuestros valores fue lo que le hizo daño al peronismo. Yo creo que nos perjudicó mucho la alianza que hicieron los K con el Frepaso, el Partido Comunista y todos los transversales. Eso es lo que tenemos que romper.

—¿Qué fue lo central que cambió en el PJ con el kirchnerismo en el poder?

—Yo fui a varias reuniones después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Nosotros, los peronistas, cuando llegamos y nos vamos de un acto siempre cantamos nuestra marcha. Pero entonces, cuando queríamos hacerlo, nos decían que la marcha ya no se cantaba porque no era válida para ellos. Una locura de alguien que no quiere al PJ y que no es peronista. Nos decían que solo se debía cantar “Néstor no se murió y andá a la pu... que te parió”, pero la marcha ya no. Esto hizo que los símbolos del justicialismo se borraran completamente.

“Agradezco a Dios que Vidal conduzca la Provincia”

La gestión que viene llevando adelante María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires es motivo de elogio de todos los sectores políticos, que resaltan su capacidad de diálogo y consenso.

En su charla con este medio, Alberto Samid afirmó: “Yo todos los días me levanto y le agradezco a Dios que esté María Eugenia Vidal conduciendo los destinos de la Provincia de Buenos Aires, porque no quisiera saber qué hubiera sido si Aníbal Fernández ganaba las elecciones”.

Para el empresario “la Provincia está ordenada y cuando hay problemas ella los soluciona sentándose con la gente y dialogando, que es lo que debe hacer un buen político. Si hubiera estado Aníbal Fernández como gobernador, ¿habría alguien que le atendiera el teléfono en la Casa Rosada?”.

“Hoy Buenos Aires no tiene problemas, cosa que hace un año atrás era imposible de imaginar. Esto marca el nivel de gestión de Vidal en la Provincia, a diferencia de la Nación, que tiene muchos problemas”, resaltó Samid.

Precios e intermediarios

La diferencia entre lo que paga el consumidor por los productos agrícolas y lo que recibe el productor en el campo no cesa de ampliarse, causando alarma no solo en la industria, sino también en el ciudadano de a pie.

Para Samid, “el principal problema son los supermercados, que le cobran a la gente lo que quieren. El problema son los bancos, las prepagas, los cinco sectores que le ponen el pie en la cabeza a la gente”.

Según el empresario cárnico, “los particulares que trabajamos y la luchamos tenemos un pie en la cabeza que nos quita la rentabilidad para poder reinvertir en el país. Ese es el principal problema que tenemos: no podemos reinvertir porque tenemos un socio bobo que se lleva el 50% de lo que ganamos y que no gasta en nada”.

Además, recalcó: “Si no cambiamos este sistema es muy difícil crecer hasta en el mejor país del mundo. El Gobierno debe darse cuenta, si no vamos destinados al fracaso”.