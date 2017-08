“El reclamo de la Red 92 es justo”

Así lo resaltó el intendente Julio Garro luego del fallo dictado por la jueza María Ventura Martínez, que condenó a la Comuna a indemnizar a la emisora por la interrupción de la pauta oficial durante siete años. Además, aseguró que el Municipio va a apelar la sentencia judicial

Tras el fallo dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo María Ventura Martínez, que condenó a la Comuna local al pago de una indemnización en reparación por los daños producidos a raíz de la abrupta interrupción de la pauta oficial y la discriminación publicitaria que sufrió durante siete años la Red 92, desde el Municipio salieron en respuesta de la medida judicial.

Quien ofreció la versión oficial fue el intendente Julio Garro, que en diálogo con nuestro medio resaltó que, “sin ninguna duda, el reclamo de la Red 92 por la pauta oficial es justo. La voluntad de que al medio le corresponde lo que viene pidiendo desde hace muchísimos años es pública, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Pero hay algunos plazos que ni siquiera pasan por mí en lo personal, sino que los marca la ley”.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “hay plazos, tiempos y una obligación por parte del Municipio, que tiene que llevar un proceso adelante. Es algo que puede hacerse en muy poco tiempo, en un término medio o algo más largo. Pero en el caso de que nosotros, como Municipalidad, no cumplamos con los plazos de un proceso judicial, será muy difícil después explicarlo ante un Tribunal de Cuentas o ante el Concejo”.

Para el intendente de la capital provincial, “hay un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, que es una cuestión judicial por el tema de la pauta de años anteriores. La verdad es que los abogados del Municipio están hablando con los de la radio, y estamos abrazándonos a la Justicia para llegar a la instancia que corresponda para solucionar este problema, que hace más de diez años que anda dando vueltas”.

Acciones en marcha

El fallo de Ventura Martínez sienta un precedente para que aquellos que detentan temporalmente la conducción del Estado no usen la pauta publicitaria como una forma de realizar aprietes a los medios de comunicación independientes, para así disciplinarlos y evitar que desarrollen investigaciones que puedan golpear al poder de turno.

En la visión de Garro, “si la Justicia nos condena como Municipio por una deuda anterior que nunca se cumplió, la Comuna tendrá que pagar, pero necesitamos que nos lo diga un juez, una Cámara con sentencia firme, para que todos podamos llegar a una solución clara, concisa y sin especulaciones”.

Según el intendente platense, “uno no va en contra de los fallos judiciales. Como intendente de la ciudad, lo que necesito es cumplir con lo que los jueces y la Justicia nos van pidiendo, y tratar de no dilatar y de intentar no perjudicar a nadie”.

Sobre la actitud que tomará la Comuna luego del fallo, el jefe comunal indicó que “nosotros vamos a apelar la sentencia, porque eso nos marca la ley, y es algo sabido por todo el mundo. La obligación de un Municipio, tal como la obligación de un particular, es apelar. De lo contrario, sería como abandonar el proceso, y si así fuera, el que cumple los deberes de funcionario público es el Municipio o este intendente”.

De esta manera, la gestión de Cambiemos muestra que su intención es estirar en forma indefinida los plazos judiciales, dejando de lado el derecho que le asiste a la emisora más escuchada de la región a recibir la pauta publicitaria por parte del Municipio. También se evidencia el propósito de dilatar el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a la Comuna a reparar económicamente a la Red 92 por la discriminación oficial sufrida durante un período mayor a los siete años.

Igualmente, Garro afirmó que desde su gestión están “para dialogar, lo hemos hecho, nos hemos sentado en audiencias y lo vamos a seguir haciendo. Pero la idea es que lleguemos a buen puerto hablando y consensuando con el juez adelante y con el Concejo Deliberante en el medio, aprobando lo mejor para el Municipio”.

El intendente está mal asesorado

La supuesta obligación de apelar que ahora esgrime el intendente Julio Garro para intentar explicar por qué se niega a acatar fallos judiciales no resiste el menor análisis. Existen numerosos ejemplos que muestran que, ante fallos que condenan al Estado, donde están en juego derechos fundamentales de la ciudadanía, los gobiernos están plenamente facultados -y hasta tienen la obligación moral- de evitar las dilaciones judiciales.

Por ejemplo, el Gobierno nacional, que es del mismo color político que Julio Garro, en julio del año pasado tomó la saludable decisión de que la Anses dejara a un costado las estrategias dilatorias mediante las cuales se apelaban, de forma permanente y sistemática, todos los fallos judiciales que ordenaban actualizar los haberes de jubilados y pensionados. Estaba en juego nada más y nada menos que el derecho que asiste a quienes trabajaron durante todo su vida a recibir el producto de lo que efectivamente habían aportado al propio Estado. No fue el único caso: el actual Ejecutivo nacional, por una decisión política, tampoco apeló el amparo presentado por la jueza Elena Highton de Nolasco para seguir en la Corte Suprema tras cumplir los 75 años de edad.

En definitiva, los formalismos carecen de sentido cuando se contraponen al cumplimiento de derechos y garantías fundamentales y esenciales para la República, como es la libertad de expresión, consagrada por la Constitución y por los pactos internacionales con jerarquía constitucional en la Argentina.

Durante años, en La Plata, se violó flagrantemente el derecho a informar y ser informados de la Red 92 y de todos sus oyentes, cuando el Municipio platense, de forma abrupta e intempestiva, retiró la pauta publicitaria oficial. Los directivos de la emisora llevaron su reclamo a la Justicia y, en un proceso que se extendió durante casi 10 años, atravesaron todas las instancias judiciales, incluida la Cámara Contencioso Administrativa, la Suprema Corte y la Corte nacional. Todos los jueces, por unanimidad, ratificaron el derecho que le asiste a la radio más escuchada de la región a percibir los avisos de la publicidad oficial.

Lamentablemente, ni bien asumió como jefe comunal, Garro repitió las mismas prácticas que sus antecesores en el cargo. Es más, hasta dejó de pautar en la Red 92 y recién restableció parcialmente los avisos tras el reclamo judicial que realizaron, nuevamente, los representantes legales de la emisora.

Tampoco resiste el menor análisis la excusa de Garro acerca de que debe cumplir con ciertas exigencias del Tribunal de Cuentas o del Concejo Deliberante. Se trata de órganos institucionales cuyas disposiciones nunca pueden ni deben contraponer las decisiones judiciales.

La “preocupación legalista” que ahora manifiesta Garro se contrapone con la actitud del propio jefe comunal que, el año pasado, mantuvo en el cargo durante varios meses a un funcionario municipal procesado (Daniel Piqué), violando expresamente lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Este mismo intendente tampoco se ruborizó a la hora de extender contratos millonarios con empresas denunciadas, sin siquiera tener el aval del Concejo Deliberante.

Lamentablemente, el alcalde platense deja entrever que no es sincero cuando opina que el reclamo de la Red 92 “es justo”. Su propio accionar lo desmiente. Esta contradicción manifiesta, quizás, se deba a que está siendo mal asesorado por algunos de quienes lo rodean.