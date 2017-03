“El SAME a La Plata llegará este semestre”

Lo afirmó la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, en la firma del convenio de capacitación entre el Sindicato de Salud Pública y el ministerio. Resaltó que solo falta “terminar de completar el plantel de profesionales”.

“El retraso que se dio tiene que ver con la incorporación de recurso humano que se necesita, no solo médicos, sino otro tipo de profesionales”, explicó la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, al ser consultada sobre la llegada del SAME a la ciudad. La funcionaria asistió a la sede del Sindicato de Salud Pública, en 44 entre 10 y 11, para la firma de un convenio de capacitación en relación al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) entre dicho sindicato, con la presencia del secretario General Miguel Zubieta, y el ministerio que dirige en. Ortiz afirmó que “El SAME a la Plata llegará este semestre”, y recordó que ya entregaron “subsidios” y “ambulancias”.

El Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), según explicó la ministra, “es un monto que permite recuperar fondos por pago de prestaciones que utilizan los pacientes que tienen obra social cuando son atendidos en los hospitales”, y agregó que “la obra social es la que debe hacerse cargo del cuidado que recibió dentro del hospital”. Ortiz recordó que “cuando asumimos encontramos una recaudación de $700 millones anuales, y pudimos llevar esa cifra a $1200 millones”, asimismo explicó que “los próximos 3 años nos proponemos alcanzar los $3 mil millones”.

En diálogo con Diariohoy.net, Miguel Zubieta, secretario General del Sindicato de Salud Pública, indicó que su gremio aportará “más de 15 años de historia en la capacitación. El recupero nos beneficia a los trabajadores y con este convenio vamos a mejorar todo el sistema de atención”.

Además recalcó que “hay que trabajar para mejorar los hospitales en la provincia de Buenos Aires y con estos fondos vamos a tener mejor presupuesto y mejor atención; tenemos como objetivo llegar a los $3 mil millones”.