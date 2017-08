"El tejido comercial y productivo lleva mucho tiempo y esfuerzo de construir"

El precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana Jorge Taiana advirtió que "el tejido comercial y productivo lleva mucho tiempo y esfuerzo de construir, es muy evidente el fuerte deterioro de estos sectores".

"Es muy evidente el fuerte deterioro de estos sectores en toda la provincia", señaló Taiana durante una recorrida por Tigre y San Fernando.

El compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Fernández se reunió en las últimas horas con comerciantes y dijo haber percibido una "enorme preocupación de la gente por el rumbo socioeconómico".



El ex canciller también visitó una maderera y fábrica de muebles en San Fernando y señaló que "hay mucha gente que se muestra sorprendida por la insensibilidad del gobierno nacional y provincial, que no parecen darse cuenta cómo la está pasando la mayoría". Sin embargo, se manifestó en un comunicado confiado en el proceso electoral, al apostar que "el voto es la mayor herramienta para cambiar la realidad".

"El pueblo va a expresar lo que está viviendo y la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales del Gobierno", concluyó.