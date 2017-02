El video que deja mal parado a Esteban Bullrich

Un video publicado en las últimas horas, pero que fue filmado en 2014, muestra al ahora ministro de Educación nacional Esteban Bullrich junto a Mauricio Macri explicando su estrategia para aplicar medidas en contra de los trabajadores, que venzan la resistencia de los sindicatos.

En el video, Bullrich afirma que “hay que modificar el sistema, hay que sacudidlo y lo hemos hecho”, para luego detallar cómo hacerlo. En el fragmento publicado por El Destape, el funcionario detalla que lo primero es “lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, porque el gremio focaliza”.

Luego, “cuando el gremio focaliza, estoy develando la estrategia pero no importa porque es poco atacable igual, le abriste doce y las otras once avanzan", considera. Y cerró: “Entonces, cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás de esa y avanzás con la que no habías avanzado". Por último, describió a la estrategia como "un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona".