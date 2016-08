Empleados de la Agencia Platense de Recaudación denuncian persecución del Municipio









Empleados de la Agencia Platense de Recaudación realizan una retención de tareas en la sede principal de 13 y 50 .

Nicolás Kalaytis, jefe de Departamento del Área de Distribución, que tiene a cargo el reparto de boletas, cédulas, notificaciones, etc., de dicho organismo, dijo que "hace un par de meses que vengo sufriendo una persecución laboral como empleado municipal y me vienen intimando mostrándome decretos en el cual me darían de baja en dicha jefatura para imponer otra persona de otra área, lo cual no correspondería".

"En el día de ayer me entero que me están descontando dos meses como jefe pero formalmente nunca fui notificado que sería dado de baja en ese cargo. Yo solamente me entero porque fui perseguido y me mostraban decretos firmados por Natalia Vallejos - jefa de gabinete - y el intendente Julio Garro".

Como consecuencia de esa situación y en acompañamiento a los trabajadores que vienen sufriendo estos hechos empleados de la APR realizan retenciones de tareas.