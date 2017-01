En 2016, Fútbol para Todos costó 5 millones de pesos por día

Tras ganar las presidenciales, el macrismo se hizo cargo del programa. Dejó de utilizarlo como plataforma de campaña y vendió el producto a los canales abiertos, pero los ingresos fueron casi insignificantes. Así, 2016 terminó con el Estado girando $ 1830,7 millones a la AFA y con los clubes reclamando aún $ 350 millones de una cuota de diciembre y un resarcimiento por el fin del vínculo que concluía en 2019, en torno a los $ 1050 millones.

De esa manera, en 2016, los $1830 millones que debieron corrieron por cuenta del Ejecutivo macrista, cerró el año con una erogación diaria para el área de $ 5 millones exactos.

El Gobierno, con la cuota adeudada incluida más un plus, ofrece desembolsar $ 530 millones. Por ahora no hay acuerdo, y la solución parece incierta, sobre todo porque no hubo ofertas concretas ni convincentes de privados para quedarse con el producto.

Así, los seis años y medio del FPT como programa estatal concluyen, exactamente, con $ 9494 millones menos en las arcas estatales –sin contar los costos de producción–, que podrían haberse destinado a otros sectores, o bien utilizarse para mejorar el funcionamiento del fútbol nacional, que sigue tan o más asfixiado de deudas que en aquél agosto de 2009 cuando Cristina y Grondona sellaron un trato que prometió soluciones mágicas y terminó siendo un enorme dolor de cabeza.