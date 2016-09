“En 2017 no estará en juego la gobernabilidad”

Así lo aseguró el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, quien además insistió en descongelar “el Fondo del Conurbano Bonaerense”, fundamental para resolver los problemas estructurales de la Provincia

El año que viene se llevarán a cabo las elecciones legislativas y los distintos espacios políticos ya piensan en conformar nuevas alianzas y espacios para hacerle frente a Cambiemos. El ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, sostuvo que “en 2017 no estará en juego” la gobernabilidad de la Provincia de Buenos Aires e insistió en la necesidad e importancia de descongelar “el Fondo del Conurbano Bonaerense”.

“Necesitamos que se descongele el Fondo del Conurbano, que serían unos 50.000 millones de pesos. Desde hace veinte años solo entran 650 millones. Todo el Gobierno nacional, con el Presidente a la cabeza, apoya el reclamo que está en la Corte Suprema. Scioli nunca hizo una presentación en la Corte porque siempre trabajó con la mira en una candidatura presidencial”, explicó el funcionario, quien es, desde hace muchos años, la mano derecha de María Eugenia Vidal. “Si no nos actualizan no podremos resolver estructuralmente los problemas bonaerenses y la Provincia seguirá dependiendo de que haya una buena relación entre el gobernador y el Poder Ejecutivo Nacional. El Fondo del Conurbano le daría autonomía a la Provincia, pero no sabemos cuándo se expedirá la Justicia. Esperamos que sea pronto y de un modo favorable”, agregó Salvai.

De cara al plan electoral, pidió “no dramatizar. La gente votó a Mauricio y a María Eugenia por cuatro años. En el medio hay elecciones. ¿Queremos ganar? Sí, y vamos a hacer todo lo posible. Pero no depende de eso la gobernabilidad”.

Por otro lado, se refirió a la situación social y económica que atraviesa el país y explicó que es necesario que las medidas económicas que se toman le afecten lo menos posible a la gente. “Los planes sociales no se tocaron, no se recortó ningún plan. Actualizamos los planes y duplicamos los comedores escolares, pero aún así sabemos que estamos atrasados”. Además, Salvai explicó que en su momento se recortaron los cargos políticos bonaerenses, llamados “ñoquis”, y “nunca al personal, nunca fuimos contra el laburante”.

Salvai decidió conformar la Mesa Bonaerense de Cambiemos con integrantes de todos los espacios políticos, sobre todo con dirigentes que comparten los “valores, sin importar de donde vengan, como Joaquín de la Torre, una incorporación de lujo”.

“Margarita Stolbizer tiene las puertas abiertas”

En sus declaraciones, el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, también se refirió a dos referentes políticas como lo son Margarita Stolbizer y Elisa Carrió. Por un lado, sobre la diputada del GEN sostuvo la gobernadora María Eugenia Vidal la considera como “una de las dirigentes bonaerenses más valorables”, con quien el gobierno provincial tiene “buena relación”, y remarcó que “tiene las puertas abiertas” para integrar el espacio político de Cambiemos. Además, elogió a la diputada y dijo que es una funcionaria opositora “que quiere trabajar”. Al mismo tiempo, reiteró que “tiene las puertas abiertas” de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Por otro lado, Salvai también aclaró que si la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió “quisiera venir a la Provincia, bienvenida sea”, al destacar que “es valiosa cuando está cómoda en el rol”. Con respecto a una eventual candidatura de Carrió a senadora por la Provincia de Buenos Aires, advirtió que “eso se va a definir el año que viene. Ella misma dijo que no va a definir su futuro hasta el último día antes del cierre de listas”, completó.

Por último, Salvai hizo un breve comentario sobre Esteban Bullrich a quien consideró una “gran persona, gran dirigente, lo sentimos parte del equipo”.