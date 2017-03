En el Ministerio de Economía

En el marco de la conciliación obligatoria, el Frente Gremial Docente pegó el faltazo a la reunión





El Frente Gremial Docente no asistió a la reunión convocada por el gobierno bonaerense. Otros gremios como Soeme y UPCN sí se reúnen en la sede del ministerio de Economía provincial, un día después de que el Ejecutivo provincial comunicara que la Justicia platense le dio vigencia a la conciliación obligatoria que había dictado la semana pasada.

La nueva reunión que se desarrolla en el ministerio de Economía en el marco del conflicto docente, tuvo como novedad el faltazo que pegaron algunos de los sindicatos (Suteba, FEB, Sadop) que componen el Frente Gremial. Otros gremios como Soeme, UPCN, AMET y UDAsí lo hicieron, y son recibidos por las autoridades del gobierno bonaerense.

Desde la administración de María Eugenia Vidal apuestan al diálogo, por eso se convocó a los gremios con el fin de un nuevo encuentro bajo el proceso de conciliación obligatoria, lo que significa que las partes deben negociar de buena fe y que no corresponde que sigan haciendo huelgas.

La secretaria adjunta del Soeme, Susana Mariño habló con diario Hoy antes de ingresar a la reunión: "El paro nacional no lo entendemos. Nosotros somos un gremio nacional en el cual tenemos unos 200 mil afiliados entre Capital Federal, Provincia, etc; con afiliados no docentes y docentes, y privados. Despúes el resto de los gremios son provinciales, por eso no entendemos como se tiran a un paro nacional".

La dirigente aclaró que "el Soeme no está de paro y vamos a acatar la conciliación. Además nos parece que el paro tiene que ser una medida de última instancia ya cuando se corta el diálogo y no es lo que ocurre ahora".

Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense, explicó que la Cámara Contencioso Administrativa revocó el fallo que había dictado el juez Luis Arias y así el gobierno de María Eugenia Vidal quedó habilitado para dictar la conciliación obligatoria. De esta manera, Villegas explicó que mantuvo la convocatoria para las 11 del sábado pero dentro del marco que establece esa figura: que las partes sigan negociando de buena fe y sin que sea viable la continuidad del paro.

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, instó a los docentes a que "vayan a trabajar el lunes" pese al paro dispuesto por los gremios de la Provincia y pidió que "no se dejen tomar de rehenes de la intencionalidad política" de los sindicatos.

"La Provincia de Buenos Aires está fundida, a pesar de eso hemos hecho una propuesta superadora, incluimos todos los item que quisieron discutir y la respuesta de los gremios fue convocar al paro", sostuvo Finocchiaro, en conferencia de prensa tras otra reunión con los sindicatos.

FALTAZO | #LaPlata El Frente Gremial Docente no fue a la reuniónhttps://t.co/jHjYWEQUsf — Diario HOY (@diariohoynet) 11 de marzo de 2017