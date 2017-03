En La Plata, se recibe una denuncia por violencia de género cada dos horas

La mayoría de las imputaciones son por tentativa de femicidio, lesiones o amenazas. En la Provincia de Buenos Aires la cifra trepó a más de 95.500 causas, de las cuales 90 fueron femicidios. A nivel local, ya llevan 100 casos elevados a juicio

La cifra va en aumento: la Fiscalía Nº 13 de La Plata, especializada en violencia de género, recibe 300 denuncias por mes. La mayoría de ellas son por lesiones o amenazas y muchas otras por tentativa de femicidio. Desde que se creó la unidad que comanda Mariana Ruffino, en noviembre de 2015, los casos registrados llegaron a 4.300 solo en la Sede Departamental Judicial local.

“Lo que aumentó es un registro que antes no existía, sobre las causas de violencia de género como un delito diferenciado. Los femicidios están sancionados como una delito particular desde 2012, antes de eso quedaban atrapados por la figura del homicidio calificado; no sabemos cuáles de esos eran femicidios y cuáles no. A su vez quedaron por fuera de un cónyuge: casos de exnovios, exparejas, personas con las que no tiene vinculación pero ejerce violencia sexual sobre ella”, le explicó a diario Hoy Inés Jaureguiberry, abogada especializada en este área y docente de posgrado de Derecho Penal y Violencia de Género en la Universidad Nacional de La Plata.

Fuentes judiciales le comentaron a este medio que, solo en la UFI Nº13 local, 100 causas ya fueron elevadas a juicio, las cuales llevan aproximadamente diez meses en terminar la etapa investigativa. De la cantidad denuncias, el 10 por ciento corresponden a la población extranjera, tanto en el caso de las víctimas como el de los imputados.

“La mayor cantidad son por lesiones o amenazas. La mayoría de las veces pedimos la detención. En el caso de que la denunciante la quiera archivar, si hay elementos igual la seguimos: se la entrevista con un psicólogo y se llama a una audiencia informativa”, señalaron desde la fiscalía.

¿Por qué persiste la violencia?

“La violencia persiste por una serie de factores que se vienen denunciando hace tiempo. Los femicidios existen porque hay una cultura patriarcal en la cual las mujeres estamos en una posición subordinada en la sociedad y es un continuo de otro tipo de violencia. También porque el Estado no tiene políticas públicas eficientes para tratar el tema, y en ese sentido la Justicia tiene un rol preponderante porque ha tendido, durante muchos años, a minimizar la violencia de género a invisibilizarla”, comentó Jaureguiberry.

En este marco, la letrada detalló que “el 75% de las causas por lesiones o amenazas que denuncian las mujeres son archivadas. Si hacés la denuncia y te responde que tu caso no es digno de ser investigado, el mensaje es que la violencia de género no es importante y que se van a dejar impunes esos hechos. Si llamás para que retiren la denuncia, se parte de que esto es un problema privado y que si se arreglaron las partes, se archiva la causa. En el derecho penal, las denuncias por lesiones y amenazas no pueden ser retiradas, a diferencia de otros delitos como las injurias o calumnias porque son de acción privada”.

De acuerdo al Código Penal argentino, la violencia de género no está considerada como una ley sino como un agravante de otro delito: homicidios y lesiones. Para la docente y abogada, las medidas de protección contempladas por la Justicia no se cumplen ni controlan, como sucede con las órdenes de restricción, lo cual hace que la agresión termine en femicidio.

Dos femicidios en Punta Lara y uno en Berisso en 2017

En los próximos días, la Fiscalía 13 pedirá la elevación a juicio del caso por el femicidio de Lucía Ríos, por el cual se encuentra con prisión preventiva firme su exnovio, Gustavo Arzamendia Torales. La joven fue asesinada de un disparo en la espalda en septiembre de 2016 en el barrio de Melchor Romero, a plena luz del día.

Otro de los casos que generaron conmoción en la región fue el doble femicidio a Maruja Chacón Pérez (50) y su hija, Shirley Cielo Barrientos (15), a mediados de febrero en Punta Lara, Ensenada. Por ello, se encuentra preso Hugo Orlando Hidalgo, a quien la policía capturó días después en Misiones.

A fines del mismo mes, Walter José Tappa, un teniente de 40 años que cumplía funciones en la comisaría Décima, y su pareja, Giselle Ramírez Astrid (24), discutieron, él sacó su arma reglamentaria y le disparó a la altura del pecho, luego se suicidó.

Y el 20 de marzo pasado un policía de 36 años mató a su pareja, de 22, y luego se suicidó. Fue en 96 y 127, en el barrio El Carmen de Berisso. La víctima del femicidio, Mariquena Badell, recibió un disparo en la cabeza.