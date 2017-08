Entrevista a Jorge Taiana, compañero de fórmula de Cristina

“En las urnas se le va a poner un freno al Gobierno”

Eso le dijo a diario Hoy Jorge Taiana, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana. Además, anticipó que si logra un lugar en la banca, hará lo posible para que trabajadores y jubilados no pierdan derechos. También advirtió sobre la gravedad del endeudamiento externo

El excanciller Jorge Taiana es actualmente legislador en el Parlasur y el segundo precandidato a senador nacional por el frente Unidad Ciudadana, acompañando en la fórmula a Cristina Kirchner.

Taiana fue además el creador de la Secretaría de Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires y por estas horas ha acelerado su actividad proselitista en vista a las PASO del domingo próximo.

En un respiro entre reuniones con vecinos y comerciantes realizadas en Chascomús, Taiana habló con Hoy y, con serenidad y argumentos claros, criticó la política del gobierno de Mauricio Macri.

—¿Cómo ve la situación económica tras 19 meses de gobierno macrista?

—No veo bien la situación. Macri había dicho que iba a continuar con lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal. Pero eso no es lo que ha pasado, ni en lo económico ni en lo social. Tuvimos algo más de 20 por ciento de inflación en 2015 y pasamos los 40 puntos en 2016. Y este 2017, nos dijeron que iba a ser del 18 por ciento y no creo que baje del 25.

Durante 2015 tuvimos un 2 por ciento de crecimiento, que es poco, pero al año siguiente hubo un 2 por ciento de recesión y este año a lo sumo vamos a recuperar lo que perdimos durante los 12 meses anteriores.

—Indudablemente alguien pagó el costo de esas cuestiones macroeconómicas. ¿Quiénes fueron los afectados?

—Con la caída estrepitosa del consumo hay pérdidas de puestos de trabajo, y hay un sufrimiento grande de los sectores más humildes y populares, porque las changas desaparecieron o están en extinción, el comercio tiene caída de ventas, el poder adquisitivo del salario bajó y, para los productores, la caída de la demanda, la apertura económica y el tarifazo fueron fatales.

—¿Hay alguna otra cuestión que considera que complique a la economía nacional?

—Sí, el endeudamiento externo, del que no percibimos las consecuencias ahora pero que serán muy gravosas como carga para el futuro. Sin dudas, uno de los aspectos más positivos del gobierno anterior era que había dejado al país con muy bajo endeudamiento externo.

El otro elemento gravoso es el nivel de las tasas de endeudamiento que maneja el Gobierno, fomentando la bicicleta financiera, algo muy negativo para la producción.

—¿Está bien orientado el Gobierno respecto a las relaciones internacionales?

—Se equivoca en cómo está mirando hacia afuera cuando dice que estamos volviendo al mundo. Ellos creen que volvemos al mundo de los 90, pero estamos volviendo a la segunda década del siglo XXI. El Gobierno cree que vuelve a un escenario de gran crecimiento del comercio exterior, de apertura económica, de reducción de aranceles, pero en realidad está volviendo a un mundo con muy bajo crecimiento del comercio exterior y con un incremento de las barreras proteccionistas. Entonces, está haciendo una apertura y una apuesta a un liberalismo que ya no se expresa en la economía mundial como el macrismo entiende que es. Y es por eso que le va mal.

—¿La gente que se ha visto perjudicada económicamente se va a expresar en las urnas?

—Yo creo que sí, se le va a poner un freno al Gobierno en las urnas. Ellos entienden que moviendo un poco la obra pública van a poder modificar eso. Pero yo veo que en los últimos dos meses los bolsillos se han enflaquecido más y más, y lo que está pasando es que se acabó el pequeño colchón que se había construido. Tanto en los sectores más humildes como en los empresarios. Es decir, la capacidad de reacción para superar la crisis es cada vez menor.

Hay dos indicadores clave que muestran esta realidad: bajó el consumo de leche fresca en sachet y se incrementó la asistencia de chicos y jubilados a los comedores y merenderos en los barrios. Esto se va a expresar en las urnas.

—¿Las marchas y contramarchas de Macri son consecuencia de su inexperiencia?

—Esa especie de ensayo y error a veces pensamos que sucede porque tiene poca experiencia para administrar el Estado. Pero quizá esto sea engañoso, porque avanza con diez asuntos, retrocede con cinco, y se queda con el resto. Redujeron los planes de remedios para jubilados, las pensiones de los discapacitados, y bajan los ingresos reales de la Asignación Universal por Hijo. Pero lo que es sólido en el Gobierno es una política muy decidida de transferencia de ingresos de los sectores mayoritarios que menos tienen a los sectores minoritarios que más tienen. Esto se ve claro con este detalle: se preocupa por bajar el déficit, pero quita las retenciones.

Por eso ahora para reducir el déficit quiere ganar las elecciones, para luego modificar las relaciones laborales quitando derechos. Quiere avanzar en la reforma previsional haciendo más difícil jubilarse, haciendo que se gane menos y también quiere avanzar en mayor privatización en materia de salud.

—Si logra una banca, ¿cuáles serían los proyectos de ley que propondría?

—Desde el Congreso no vamos a permitir ninguna pérdida de derechos de los trabajadores ni de los jubilados. Esas son dos cosas básicas. También he señalado que dos medidas que vamos a proponer son la necesidad de declarar la emergencia alimentaria y la farmacéutica, porque son dos zonas en las que estamos con muchos problemas.

Existe un sector importante que no alcanza una nutrición adecuada y hay que tomar medidas especiales. Lo mismo pasa con los remedios, que se han encarecido de una manera extraordinaria. Se siguen autorizando aumentos y el PAMI ha reducido los medicamentos a los mayores de una manera brutal.

—¿Cuál será el rol de Cristina Kirchner?

—A mí me parece que Cristina es la figura con mayor representación y reconocimiento social y político en la Provincia de Buenos Aires. El desafío que se viene es el de un gobierno que quiere relegitimarse para avanzar sobre los derechos laborales y previsionales. Y para detenerlo está Unidad Ciudadana, con Cristina a la cabeza, que busca que todos los sectores afectados por esta política den un mensaje claro y nítido al Gobierno de que debe cambiar, que debe tener en cuenta la producción nacional, el empleo, a los trabajadores y a los sectores más humildes.

Criticó a Macri por “borrar a las Malvinas de la agenda”

El precandidato a senador Jorge Taiana criticó al Gobierno nacional por “borrar a las Malvinas de la agenda con el Reino Unido”, hecho que consideró “inaceptable”.

“Como argentino, me he sentido defraudado y un poco avergonzado de que nuestro Presidente se reuniera con un ministro británico y no mencionara la cuestión de las islas Malvinas”, dijo el excanciller al referirse al encuentro ocurrido en Buenos Aires esta semana entre el Presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Economía del Reino Unido, Phillip Hammond.

Al respecto, Taiana sostuvo que “el argumento de que no hay que hablar sobre la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas para atraer inversiones es una mentira. ¿Cuál es el principal pozo petrolero de la Argentina? Cerro Dragón (ubicado en Chubut) y, ¿de quién es Cerro Dragón? El 60 por ciento es de British Petroleum, y estoy hablando de una sola inversión británica, hay muchas más de ese origen en nuestro país”, argumentó.