En medio de la crisis, Piqué se fue a Miami









Según pudo confirmar el diario Hoy, el secretario de Seguridad del Municipio viajó el lunes a la metrópolis estadounidense. Mientras, en el Palacio Legislativo, los ediles esperan respuestas sobre el doble crimen de Gorina

Ayer, el concejal del Frente Renovador y presidente de la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Javier García, adelantó la convocatoria que le hizo llegar al secretario de Seguridad, Daniel Piqué, para que brinde a los ediles detalles sobre diversos temas, como el destino de los $28 millones de pesos que deberían abocar al “plan de seguridad”, el presunto cobro de coimas de la Policía Local que revelara nuestro medio y los homicidios del médico cirujano Guillermo Luna y su pareja, Laura Favre.

La invitación de García fue realizada el lunes. Entonces, no podía sospechar lo que ayer pudo confirmar Hoy: que esa misma noche, en medio de la crisis que conmociona a la ciudad por el doble crimen de Gorina, Piqué planeaba una escapada a Miami. El viaje fue guardado bajo siete llaves por el Ejecutivo local, que, como en cada episodio crítico, opta por el silencio y la indiferencia de cara a los vecinos.

Resulta irresponsable y canallesco, además, que Piqué se ausente de La Plata en días en los que, además de estos crímenes de gran trascendencia, a la ciudad la asola una ola delictiva que, por ejemplo, ayer fue repudiada en las calles, tras la muerte del verdulero baleado en un intento de robo en 1 y 66.

El viaje de placer de Piqué también coincide con la revelación del presunto cobro de coimas de la Policía Local, una corruptela sobre la que ni el funcionario ni su máximo superior, el intendente Julio Garro, tampoco se expidieron.

Un “paraíso” municipal

Escapar cuando la realidad aprieta y elegir Miami como salida cobarde a la crisis, sin solucionarla, parecen ser parte de una práctica sistemática del gobierno comunal. Es así que esa ciudad del estado de Florida, en Estados Unidos, aparece para los funcionarios locales como una especie de paraíso ante una coyuntura que en horas como estas se asemeja al infierno.

Porque, así como ahora es Piqué el que huye, antes lo fue la jefa de Gabinete y mano derecha de Garro, Natalia Vallejos, quien en lo que va del año escapó en dos oportunidades a aquella metrópolis estadounidense. Fue la manera que encontró para escapar a las intimaciones realizadas en su contra por el HCD, que hace más de un mes espera que dé explicaciones a sus dichos sobre el presunto cobro de “coimas” de concejales para avanzar o frenar determinados proyectos. Incluso, el oficialismo y la oposición coincidieron entonces en llevarla a la Justicia en caso de que se resista a presentar las pruebas de sus acusaciones.

Esta negativa a dar explicaciones ante las irregularidades ya es usual en funcionarios de la actual gestión. Otro ejemplo es la falta de respuestas de las autoridades del Mercado Regional, un negocio de unos $130 millones anuales, que incluye disputas entre barrabravas y que sería digitado desde las sombras por María José Scottini, quien arrastra pesados antecedentes judiciales de la gestión anterior. La modalidad se reiteró en Piqué. Mientras, el Concejo lo espera ansioso para que exponga, si tiene, el “plan de gobierno” para una ciudad que hoy, más que nunca, reclama “seguridad”.

Exfuncionarios municipales, con los “tapones de punta”

“La sociedad no ve el cambio que votó. Y los vecinos ven el atraso cotidianamente”, sostuvo ayer, durante la presentación del partido PAIS (Política Abierta para la Integridad social), Miguel Piperino, referente del espacio y extitular de Compras del Municipio.

“En todos los barrios nos preguntan dónde está la Policía Local. A cada lugar que vamos, hay basura. Como con los residuos, pasa con las luminarias, que no andan, que se rompen, que no están”, graficó.

El exdelegado comunal de Los Hornos de la gestión Cambiemos, Ricardo Bayés, quien renunció en mayo por no poder dar respuesta a las demandas de los vecinos, preside hoy esta nueva Junta y anunció que uno de los principios del partido es, justamente, la descentralización. “Las 18 delegaciones de La Plata son hoy un centro de reclamos. No tienen presupuesto, no se toma en cuenta la opinión de los funcionarios que están a cargo de los centros comunales para conocer qué prioridad tiene cada barrio; los delegados visitan diariamente la Municipalidad llevando reclamos urgentes de los vecinos, pero después las decisiones pasan por otro lado”, detalló.

Para Piperino, “hay que establecer prioridades”. El referente del nuevo espacio planteó: “¿Es necesario hoy constituir un SAME con el gasto millonario que implica, cuando hoy una ambulancia no puede entrar a Altos de San Lorenzo porque las calles están rotas? Primero arreglemos las calles, que pueda pasar la ambulancia y la policía comunal, y después sí hagamos un servicio de excelencia”.

El Concejo Deliberante intima a Garro a dar explicaciones

Preocupado. Así se mostró el cuerpo legislativo local en la última sesión del Concejo Deliberante (HCD), donde los nombres del intendente Julio Garro; del financista y ñoqui del Ejecutivo, Sergio Maydana; del secretario de Seguridad, Daniel Piqué; y del director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio, aparecieron vinculados al doble crimen de Gorina, hecho sobre el que Hoy viene dando sobrada cuenta, pero sobre el que el Ejecutivo calla.

De este silencio se hizo eco ayer el Concejo y por eso se trató una serie de pedidos de informes para que el Ejecutivo platense dilucide este hecho en el que aparece mencionado.

Al respecto, el edil del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ), Fabián Lugli, presentó un proyecto de resolución para que Garro informe si Maydana “se encuentra en relación de dependencia laboral con la Municipalidad de La Plata” y para que detalle “qué vínculos” lo unen con “altos funcionarios del Estado Municipal”.

A su vez, en diálogo con nuestro diario, Lugli aclaró que la solicitud se extiende a Gioglio (cuya renuncia sería inminente), sobre el que, además de sus lazos con el doble crimen, pesa un pedido de imputación por el caso de la fiesta clandestina de Romero, en la que el 1º de enero pasado murió ahogada la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí. “Nos preocupa que la Municipalidad de La Plata aparezca nombrada en un hecho criminal, por eso resulta imperioso que se aclare la situación de estos funcionarios”, reclamó el concejal, a la vez que intimó al jefe comunal a “que responda los informes, que no encubra hechos de esta magnitud y que, si se comprueban las responsabilidades, pida la renuncia de los implicados”.

En tanto, Guillermo Cara (FpV) despotricó contra lo que llamó el “silencio oficial” ante una situación de “extrema gravedad” que justifica los pedidos de informes: “La información debe ser pública, tenemos que saber qué tareas realiza o realizaba Maydana; por qué Gioglio continúa en su cargo, siendo que antes de este hecho criminal mostró su negligencia en la fiesta clandestina que desencadenó en la muerte de Emilia”, recordó Cara, mientras advirtió que “en solo ocho meses de gestión renunció casi una decena de funcionarios públicos, la mayoría de ellos implicados en causas judiciales”.

Para Cara, el mutismo municipal frente a un episodio en el que “hay dos muertos y, al menos, dos funcionarios implicados coloca a toda la ciudadanía en una situación de indefensión y desgobierno muy preocupante”.

Mientras, la radical en Cambiemos, Florencia Rollié, consideró que el mandatario local debería ser “el primero” en salir a aclarar los hechos que involucran a su gabinete y “correr a quienes hoy están en la mira de la Justicia”.

También, el dirigente del GEN, Gastón Crespo, opinó en este sentido, al afirmar que, “si se comprueba algún grado de responsabilidad entre los mencionados y el doble crimen, no cabe otra opción que el sumario administrativo y el desplazamiento. De lo contrario, el intendente estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público”.

Así, todo el arco político le reclamó al Municipio que aclare de cara a la ciudadanía el hecho que hoy conmociona a los platenses y que, a priori, golpea en el honor de la investidura comunal. En otras palabras, que no calle porque otorga.

La orquesta municipal hizo sonar su bronca

En medio de los hechos criminales y corruptos que por estas horas ganan la actualidad platense, ayer el Concejo Deliberante se permitió una emotiva pausa, cuando la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, en un alto de la sesión, interpretó el Himno Nacional Argentino, ganándose la ovación de concejales y público presente.

Fue como parte de un nuevo reclamo porque, tras más de medio siglo de trayectoria, el intendente Julio Garro decidió no renovarle el contrato, poniendo en peligro la continuidad del grupo. Este hecho ayer fue motivo de un agitado debate en el que, a través de un proyecto presentado por el concejal del Frente Renovador, Oscar Vaudagna, se expresó la preocupación por la situación de los 24 músicos.

“La jerarquía y las distinciones adquiridas por la orquesta hacen que este Concejo Deliberante siga respaldando su actuación y procure dotarla de la mayoría de los recaudos que hagan posible su continua superación y permanencia”, enfatizó el edil al cabo de una extensa fundamentación que el presidente del HCD, el oficialista Fernando Ponce, calificó polémicamente de “acting”, siendo reprendido por sectores de la oposición que entendieron como una “falta de respeto” su “insensibilidad” ante un tema que debería “resolver”.