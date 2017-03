La Gobernadora inauguró las sesiones ordinarias

La mandataria criticó el paro docente y exhortó a los dirigentes sindicales a dialogar. Además, realizó una amplia convocatoria para establecer un programa integral contra la inseguridad

La gobernadora María Eugenia Vidal llevó a cabo la apertura de sesiones en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la que, haciendo referencia a su discurso de 2016, afirmó que “la Provincia todavía duele”.

Con un vestido blanco, en sintonía con su habitual estilo sobrio, la mandataria provincial les pidió a los bonaerenses que “persistan, todavía falta para que podamos vivir en una provincia digna”. “En un año no se puede resolver lo que no se hizo en los últimos 25”, agregó. “Quiero agradecerles a los ciudadanos de la Provincia porque no aflojan, porque no se dan por vencidos, siguen ahí peleándola. Todavía no vieron los resultados que esperamos, créan­me que los entiendo, nadie me lo contó, yo estoy en la calle”, relató Vidal.

El discurso de la mandataria provincial duró poco más de una hora y fue escuchado atentamente por los legisladores y funcionarios nacionales y provinciales. En representación de la Casa Rosada, dijeron presente el jefe de Gabinete, Marcos Peña, Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia, y el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca. También estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

“Elegimos decir la verdad y por eso reconocemos y reconozco que la Provincia todavía duele”, afirmó la jefa de Estado bonaerense.

“El paro no ayuda en nada”

La mandataria provincial criticó la decisión de algunos gremios docentes de convocar a un paro, señalando que “el camino que eligieron no es el mejor”. “No es fácil sostener el diálogo cuando la intencionalidad no es clara, cuando nos dicen que aun acordando el lunes, no empiezan las clases”, puntualizó Vidal.

“Declarar un paro cuando todavía faltaban diez días para el comienzo de las clases es una decisión arbitraria”, afirmó.

“El argumento es que el ministro de Educación de la Nación no los convocó a discutir paritarias nacionales”, señaló la gobernadora e interrogó: “¿Está bien que nuestros chicos pierdan días de clases porque un ministro, que no tiene a cargo docentes ni escuelas y que ya definió un salario básico docente para todo el país, no los convoque, dejando que las provincias, que sí pagamos el salario, que sí tenemos escuelas y estamosdialogando, nos quedemos sin posibilidad de resolver esta discusión?”

“Este paro no ayuda en nada, ni a la educación de los chicos ni al salario”, sentenció. “Y lo que es peor, nos va minando la posibilidad de trabajar, gremios y gobiernos, cada vez más, nos entorpece el diálogo”, sostuvo. En relación a la paritaria docente, agregó que “los voy a seguir convocando”, aunque aclaró que lo hará “con la realidad de la Provincia sobre la mesa y con la intencionalidad política afuera”.

Además manifestó que “las diferencias que tenemos con los gremios no tienen que ver con lo que queremos, sino con lo que podemos”. En esa misma línea expresó a los docentes que “mi compromiso, el que puedo cumplir, el que esta Provincia puede concretar, es que los salarios no pierdan frente a la inflación”. “Sé que merecen más y voy a hacer el mejor esfuerzo”, prometió.

Por otra parte, también advirtió que “en los últimos diez años la educación pública en la Provincia de Buenos Aires se está privatizando de hecho”. “Cada vez más familias eligen la escuela privada”, puntualizó Vidal, al tiempo que afirmó que “estamos dispuestos a dar una pelea más profunda que una paritaria, estamos para frenar la privatización de la escuela pública, para que elijan la escuela pública, no por necesidad, sino porque es la mejor opción posible”.

Diálogo social contra el delito

En uno de los tramos finales de su exposición se refirió a la inseguridad, la que reconoció como la principal problemática que le manifiestan los habitantes de la Provincia durante sus recorridas. En este sentido, anunció la convocatoria “a las distintas fuerzas políticas, a la Justicia, al Poder Legislativo y a los intendentes, a un diálogo social donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo”.

“Todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil reunidos sin ningún tipo de especulación política ni mirada de corto plazo vamos a poder trabajar juntos para encontrar un camino que podamos sostener”, afirmó. Con respecto al trabajo realizado durante todo 2106 en la materia, resaltó al inversión realizada en la compara de chalecos, patrulleros, la extensión del 911 y la mayor capacitación de los efectivos de seguridad. “Ya entregamos 23.000 chalecos y para mitad de año todos los policías van a tener el suyo. Es un símbolo de que el Estado los cuida”, concluyó.

Un discurso con muchos puntos altos

- El año electoral

“Como ciudadana y como parte de un espacio político, voy a hacer todo lo posible para sostener el cambio y le voy a pedir a la gente que nos acompañe con su voto”.

- Obras en todo el territorio

“Durante todo el año vamos a llevar adelante más de 1.000 obras en toda la Provincia y eso va a generar más de 50.000 puestos de trabajo de calidad”.

“Los 135 intendentes de esta Provincia recibieron fondos para realizar obras para sus vecinos, sin distinción de partidos políticos”.

- Coparticipación

“Nos estamos ocupando de la enorme deuda que el país tiene con nosotros, la recuperación del fondo del conurbano”.

“La Provincia es la que más aporta al PBI y la que menos recibe”.

“Se trata de reclamar lo que por derecho nos corresponde”.

- Comedores escolares

“Aumentamos 100% los montos en los comedores escolares. La fruta y la carne volvieron al plato”.

“Este año vamos a aumentar las inversiones un 30% y vamos a transferir los fondos directamente a los municipios”.

- Ayuda social

“Las transferencias a los que menos tienen en la Provincia aumentaron un 53% en promedio, muy por encima de la inflación, estos son hechos, esto es decir haciendo”.

- Boleto estudiantil

“Logramos la implementación del Boleto Educativo Gratuito, un reclamo histórico”.

“Este año vamos a extender la iniciativa a otras universidades replicando el modelo exitoso de la UNLP”.