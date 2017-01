“Era hora de que se ajuste la norma”

Eso dijo el fiscal Marcelo Martini al referirse a la reforma del Código Procesal de la Provincia. Alertó que si todos los jueces interpretan los recursos como lo hicieron los integrantes de la Feria de Casación, “la cárcel de Olmos va a quedar vacía”

El fiscal Marcelo Martini es quien encabeza la causa de los sobres, en la que se investiga una red de corrupción conformada por jefes policiales, quienes se presume implementaban un sistema de recaudación ilegal de dinero para su propio beneficio.

Ayer, al conocerse del proyecto de reforma del Código Procesal impulsado por el gobierno de la Provincia, en diálogo con Hoy el letrado dijo que “era hora de que se lleve adelante el ajuste de la norma que permite que los jueces interpreten que el doble conforme tiene que ceder ante la presentación de un habeas corpus”.

“Lo que pasa es que si todos los presos procesados presentan un recurso de habeas corpus, van a quedar todos libres y la cárcel de Olmos va a quedar vacía”, afirmó el fiscal.

Luego Martini insistió: “Es un disparate lo que han hecho al excarcelar a los ocho policías. Hay riesgo de que entorpezcan la investigación. Además, si estaban presos podrían haber hablado o adherirse a la Ley del Arrepentido. Estando en libertad, ¿quién va a hablar? Si no hablaban antes, menos ahora”.

El fiscal sospecha que hay intereses dentro de la misma Justicia para que esta investigación no prospere. Enseguida adelantó que “esto que pasó me voltea. A veces dan ganas de renunciar. Uno trabaja, pone el esfuerzo y esto me desalienta, perdemos la expectativa en lo que teníamos”.

Como se recordará, el habeas corpus que derivó en la liberación había sido presentado por el abogado Daniel Mazzochini, defensor de Raúl Frare, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez (extitulares de las comisarías 12°, 6° y 2°, respectivamente) y Federico Jurado, quien falleció en el penal la semana pasada.

No obstante, la medida se hizo extensiva a todos los involucrados, por lo que también quedaron en libertad el exjefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo, el exsecretario Walter Skramovsky, el exjefe de Operaciones Ariel Huck y el extitular de la comisaría Tercera, Sebastián Cuenca.

Todos ellos, que por ahora esperarán el juicio en libertad, están procesados por “asociación ilícita”, por presuntamente pedir coimas a comerciantes durante 2015 y principios de 2016.

Los 36 sobres con 153.700 pesos habían sido encontrados durante una inspección sorpresa realizada por auditores de Asuntos Internos, el 1º de abril pasado, en el marco de una investigación que había iniciado en febrero el fiscal

Marcelo Martini por una denuncia anónima, que informaba sobre un movimiento de sobres con dinero en la sede policial, situada en la calle 12 entre 60 y 61.

“Duele la decisión de la Justicia”

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, lamentó ayer la liberación de los ocho comisarios de la Policía provincial que estaban presos en la causa por los sobres con presuntas coimas en la Jefatura Departamental de La Plata, y aseguró que “duele” que la Justicia haya tomado esa decisión.

“Nosotros esperamos que la Justicia sea garante de que las peleas con las mafias se ganen y eso es lo que queremos”, advirtió, un día después de que el Tribunal de Casación Penal provincial ordenara la libertad de los ocho uniformados detenidos por supuestos retornos en la dependencia platense.

“Esta decisión de la Justicia duele por el trabajo que uno viene haciendo” desde el poder político, remarcó y aseveró que desde el gobierno de María Eugenia Vidal “hicimos todo lo que tenía-mos que hacer” para que este caso de presunta corrupción fuera investigado.