“Es increíble la insensibilidad de este gobierno ante los padecimientos de la gente”

Así lo expresó la precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Susana Mariño, luego de reunirse con vecinos de Ringuelet

La postulante a diputada bonaerense por Unidad Ciudadana, Susana Mariño, sostuvo ayer que “es increíble la insensibilidad que tiene este gobierno ante los padecimientos de la gente”.

“No hay barrio en el que no encontremos historias desgarradoras producto de las políticas del Presidente Mauricio Macri”, manifestó la dirigente del Soeme, luego de visitar un merendero en Ringuelet y dialogar con los padres de los chicos que asisten a tomar su copa de leche.

En ese sentido, insistió con que “además de la falta de trabajo, que es alarmante y genera precarización laboral, los vecinos tienen que lidiar con un sueldo que no alcanza para pagar la comida ni las tarifas, y con una total ausencia de políticas sociales por parte del Estado”.

Según Mariño, “una señora me contaba que tiene un nieto con síndrome de Wells (una enfermedad congénita) y que en los hospitales ya no le entregan la medicación que necesita para no convulsionar. Además, le recortaron la ayuda social que recibía y, para comprarle un juego didáctico, necesario para su estimulación, tuvo que sacarlo en un plan de 18 cuotas”. La precandidata a legisladora provincial consideró que “este caso es un claro ejemplo de lo mal que la están pasando muchos argentinos”.

Asimismo, la aspirante a una banca en la Cámara baja bonaerense contó: “Estuvimos con dos muchachos que están sin trabajo desde hace un año. Son carpinteros, hacían moldes para el armado de piezas plásticas de vehículos, pero con la apertura de las importaciones, la fábrica a la que le vendían empezó a traer de afuera las autopartes. Como resultado, les quedó toda la maquinaria pero no tienen quién les compre su producción”.

Mariño insistió con que “no es la idea alarmar a los vecinos, porque ya tienen bastante con lo que están padeciendo, pero tenemos la obligación de hacerles saber que para después de las elecciones este gobierno prepara medidas mucho más drásticas y que se les puede poner un freno con el voto”.