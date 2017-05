“Es un grave ataque a la República que debe ser investigado”

El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se hizo presente ayer en la fiscalía platense para interiorizarse sobre lo sucedido al fiscal Fernando Cartasegna, en lo que consideró “un peligroso hecho institucional”.

En diálogo con diario Hoy, el funcionario judicial aseguró que el suceso acaecido ayer “es un grave ataque a la República que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Estamos llevando adelante todas las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables y que los mismos sean juzgados como se merecen”.

Conte Grand afirmó: “Me sorprendió lo que pasó, ya que este grado de agresión es absolutamente sorprendente y es conmovedor desde el punto de vista de la afectación de la República. Nosotros creemos que sin una Justicia independiente no hay República, y por lo tanto, si la Justicia sufre estos agravios y estas agresiones, se está afectando la libertad y por lo tanto la República”.

El Procurador dijo que “no nos cerramos a ningún curso de investigación ni a ninguna hipótesis, reforzamos aquellas que nos parecen más importantes desde el punto de vista de las pruebas y de los eventos que van conformando la investigación”.

Además, el funcionario aseveró: “No creo que hayan querido matarlo al fiscal Cartasegna. No sé lo que han querido hacer, pero no me da la impresión de que hayan querido matarlo”. A la vez, resaltó que “vamos a rever si la custodia se hará con personal retirado”.

“Esta investigación va a continuar, existe un circuito periférico de cámaras de seguridad. No había seguridad personal, había seguridad del edificio, que es la habitual, y la oficina estaba cerrada con llave por dentro, de acuerdo a lo que él ha manifestado”, destacó Conte Grand.