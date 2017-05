Escándalo sin fin: otra brutal agresión contra Cartasegna















En un claro mensaje mafioso, el fiscal platense Fernando Cartasegna fue agredido ayer por al menos un desconocido en lo que constituyó el segundo episodio de esas características en menos de cinco días, lo que provocó una gran reacción desde las más altas autoridades judiciales.

Cartasegna fue encontrado ayer, cerca de las 17.30, en su oficina de la UFI nº 4, boca abajo, atado de pies y manos y amordazado. El despacho estaba revuelto y en su cuello tenía un cable de una computadora, con el que habrían querido ahorcarlo, ya que tenía marcas.

En el piso de la oficina, con azúcar, estaba escrita la palabra “Nisman”, en un claro mensaje intimidatorio.

Una vez que se fue el o los agresores, el fiscal, estando aún con las manos atadas con cinta de embalar y la boca tapada, alcanzó a accionar el celular y de esa manera logró pedir ayuda, emitiendo algunos gemidos.

Fue así como el jefe de custodia del Palacio de Tribunales se acercó al despacho de Cartasegna y encontró la puerta cerrada con llave desde adentro. Luego de forzar el acceso, halló al representante del Ministerio Público tirado en el piso y en estado de shock.

Inmediatamente se convocó a la fiscal en turno, Ana Medina, que estaba a pocos metros del lugar, en su oficina. También fue convocada una ambulancia del SAME, peritos de la Policía Científica, personal de la comisaría Novena y de la DDI.

Cartasegna fue desatado y, a pesar de estar conmocionado, pudo declarar ante Medina. Dijo que había sido reducido desde atrás y que fue golpeado.

Para el damnificado actuó un solo delincuente, pero algunos investigadores policiales presumen que podrían haber sido dos. En el lugar hallaron huellas dactilares. Todo parece indicar que el o los atacantes escaparon por una ventana y se llevaron la llave de la puerta.

Luego de hablar unas palabras con el procurador general, Julio Conte Grand, y el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, Cartasegna fue derivado en una ambulancia al Hospital Italiano.

Un vocero policial le dijo a este medio que “el fiscal estaba en estado de shock y con un cuadro de hipertensión”. Ante la gravedad del suceso, se decidió que la custodia del fiscal quede a cargo de efectivos de la Policía Federal.

Ana Medina mandó a analizar las cámaras de seguridad del edificio, que están ubicadas en el acceso principal, sobre la avenida 7. Un jefe policial confirmó que al momento del ataque había diez custodios, casi todos retirados, del Servicio Penitenciario. “Cuatro estaban en la cochera, tres en el hall central, dos en la parte de los juzgados y uno, por los pasillos. Ninguno de ellos vio nada raro”, señaló el investigador.

En principio se pudo establecer que a Cartasegna le ataron los pies usando los hilos con los que se cosen los expedientes judiciales. Lo que no se pudo establecer es si el agresor sustrajo documentación de interés de alguna de las causas.

“Te vas a suicidar o te suicidamos”

Este hecho se suma al que sufrió el mismo funcionario judicial el sábado pasado, cuando, cerca de las 6 de la mañana, estacionó su auto en calle 8 entre 56 y 57, se puso a mandar unos mensajes de WhatsApp y fue reducido por dos hombres y una mujer con uniformes de policías. El fiscal denunció que entonces lo bajaron del vehículo, lo arrinconaron en un garaje y le pegaron con una cachiporra y con los puños. Sufrió una fisura de cráneo.

En medio de las agresiones, le realizaron varias amenazas. Los desconocidos le dieron precisiones a Cartasegna sobre los movimientos de su hijo e hija. “Te vamos a meter en un baño y te vas a suicidar o te suicidamos”, le gritó uno de los atacantes. Las intimidaciones prosiguieron: “Ojo con lo que investigás. Yo recaudo en un día lo que vos ganás en un mes”, le dijo otro de los malvivientes.

Inmediatamente escuchó de los atacantes una breve reseña de las causas que investiga el representante del Ministerio Público. “Vos te metiste con los prostíbulos y los barrabravas, cuidado con lo que vas a hacer ahora”, fue otras de las frases que pronunciaron para amedrentarlo.

Con licencia por tiempo indeterminado

A partir de la segunda agresión que sufrió el fiscal Fernando Cartasegna en menos de cinco días, desde la Procuración de la Corte decidieron darle licencia por tiempo indeterminado.

Además se le reforzó la custodia con efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería, por decisión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Cartasegna investigaba desde anteayer un posible vínculo entre policías y abogados “caranchos” que habría surgido de la causa que investigó el fiscal platense Marcelo Martini, tras el hallazgo de sobres con dinero proveniente del circuito ilegal en la jefatura de la Departamental de Seguridad de La Plata. Un pesquisa precisó que en las escuchas telefónicas que surgieron en la causa a cargo de Martini, “varios de los policías imputados aparecían contactando a abogados conocidos por intervenir en accidentes de tránsito”.

“Es un grave ataque a la República que debe ser investigado”

El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se hizo presente ayer en la fiscalía platense para interiorizarse sobre lo sucedido al fiscal Fernando Cartasegna, en lo que consideró “un peligroso hecho institucional”.

En diálogo con diario Hoy, el funcionario judicial aseguró que el suceso acaecido ayer “es un grave ataque a la República que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Estamos llevando adelante todas las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables y que los mismos sean juzgados como se merecen”.

Conte Grand afirmó: “Me sorprendió lo que pasó, ya que este grado de agresión es absolutamente sorprendente y es conmovedor desde el punto de vista de la afectación de la República. Nosotros creemos que sin una Justicia independiente no hay República, y por lo tanto, si la Justicia sufre estos agravios y estas agresiones, se está afectando la libertad y por lo tanto la República”.

El Procurador dijo que “no nos cerramos a ningún curso de investigación ni a ninguna hipótesis, reforzamos aquellas que nos parecen más importantes desde el punto de vista de las pruebas y de los eventos que van conformando la investigación”.

Además, el funcionario aseveró: “No creo que hayan querido matarlo al fiscal Cartasegna. No sé lo que han querido hacer, pero no me da la impresión de que hayan querido matarlo”. A la vez, resaltó que “vamos a rever si la custodia se hará con personal retirado”.

“Esta investigación va a continuar, existe un circuito periférico de cámaras de seguridad. No había seguridad personal, había seguridad del edificio, que es la habitual, y la oficina estaba cerrada con llave por dentro, de acuerdo a lo que él ha manifestado”, destacó Conte Grand.

“Si atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos”

Otro de los fiscales que se hicieron presentes en el edificio situado en calle 7 entre 56 y 57 para brindar su solidaridad ante el ataque recibido por Fernando Cartasegna fue el fiscal Marcelo Romero, quien le afirmó a nuestro diario que “si atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos. Esto no pasó nunca en la historia del Poder Judicial desde la recuperación democrática”.

Para el funcionario judicial, “esto es un ataque institucional que, lejos de amedrentarnos, nos da más fuerzas para seguir investigando, para saber si esto tiene algo que ver con alguna de las causas que lleva adelante (el fiscal Cartasegna) o si es algo personal contra él y sus actuaciones en diversas causas”.

En ese sentido, afirmó que “como es un compañero nuestro lo tomamos como un ataque a todo el Ministerio Público. Es absurdo, una cosa insólita, es un edificio seguro, tiene guardias que ustedes conocen, que trabajan a diario con nosotros. No sabemos cómo se ingresó, cuántas personas fueron, si le dijeron algo. Es una locura”.

Además, dijo que tuvo “un diálogo brevísimo con el fiscal Fernando Cartasegna porque lo que los médicos priorizaron fue su salud. Estaba en estado de shock, tenía marcas en el cuello, pero no quisimos molestar el trabajo de los médicos”.

“Me siento asqueado”

“Llevo 42 años en el Poder Judicial. Jamás pasó algo de esta magnitud. Me siento asqueado”, manifestó el jefe de los fiscales platenses, Héctor Vogliolo, desde el edificio donde ayer agredieron físicamente a Fernando Cartasegna.

El fiscal general del Departamento Judicial La Plata le dijo a diario Hoy que no relaciona lo que le ocurrió a su colega con el pase a retiro de siete comisarios de la Policía Bonaerense, dispuesto ayer.

Tampoco manifestó tener una hipótesis sobre el origen de las amenazas ni de las agresiones propinadas. “No creo que haya sido personal policial afectado y tampoco pienso que haya sido por una causa determinada; hay muchas investigaciones complejas abiertas, así que es muy difícil establecer un parámetro, al menos seriamente”, sostuvo.

“No lo sé. Y como no lo sé, tengo una gran preocupación”, agregó.

No obstante, admitió que habría que rever que la custodia de los fiscales bonaerenses esté realizada por efectivos retirados del Servicio Penitenciario. “Es una aspiración nuestra de hace mucho tiempo”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre las causas que podrían haber desencadenado la brutal golpiza, el fiscal dijo desconocerlas, y cuando fue nuevamente interpelado por este medio sobre su opinión al respecto, manifestó no poder suponer nada. “No tengo la mentalidad de un delincuente”, argumentó.

“Es una locura lo que pasó”

El fiscal Marcelo Martini, que tiene a cargo la Causa de los Sobres y cuyo título figura en una de las amenazas por escrito que recibió Cartasegna, dijo ayer sentirse “conmovido” por la agresión física a su colega y agregó no tener miedo.

“Es una locura lo que pasó. Le puede suceder a cualquiera”, sostuvo desde las fiscalías de 7 entre 56 y 57, mostrándose sorprendido por los hechos. A su vez, manifestó que “lo que no se explica es cómo entraron al edificio”.

Consultado por este medio sobre las vinculaciones entre los hechos que investiga y las amenazas y golpizas recibidas por su par, afir­mó: “Desconozco. Y no corresponde que yo me expida sobre esto, porque es una investigación que está haciendo la Ufi en turno”. Además, agregó: “No sé si vincular esto que le pasó a Cartasegna con la Causa de los Sobres”.

Por útimo, al ser interrogado sobre el pase a retiro de ayer de los siete comisarios de la Policía Bonaerense, confesó: “Eso es consecuencia mía.

“Esto es un mensaje para toda la sociedad”

Ayer, al regreso de un viaje personal por Estados Unidos, Claudio Bernard, quien trabajó diez años con Fernando Cartasegna en el ámbito judicial, se topó con la noticia del ataque al fiscal platense, y ante la consulta de este diario dio su opinión.

“Es un caso muy extraño. Lo quise ir a ver ni bien me enteré, pero ya se lo habían llevado al hospital. En 31 años que llevo trabajando en la Justicia, nunca escuché sobre un caso así”, expresó el juez, quien también cumple funciones como dirigente de Estudiantes.

“Esto habla a las claras de un estado de vulnerabilidad en la seguridad del edificio. ¿Cómo puede ser que un fiscal sea atacado en su propio lugar de trabajo? Se metieron por el edificio y nadie controló nada. Si lo habrían querido matar, lo hubieran hecho. Esto es un mensaje para toda la sociedad”, reflexionó Bernard. “Lo conozco a Fernando y es una persona dedicada al trabajo. Me preocupa que por estas cosas se desanime el espíritu que tienen muchas personas que aman a la Justicia para involucrarse, e investigar”, explicó.

Las revelaciones de Cartasegna a los médicos

El fiscal platense Fernando Cartasegna reveló anoche a los médicos que lo atendieron que sufrió un “intento de ahorcamiento”, según informó el parte oficial del Hospital Italiano de La Plata, donde quedó internado fuera de peligro.

“Fue recibido por el doctor Leonardo Cemborain que constató que el fiscal se encontraba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, y colaboraba normalmente con el interrogatorio”, según difundió el centro asistencial.

De acuerdo a los profesionales, el cuadro clínico del titular de la Unidad Funcional de Instrucción nº 4 y 9 y de Delitos Conexos con Trata de Personas y Pedofilia “no reviste gravedad” pese a haber sufrido un “intento de ahorcamiento”.

“Se evidencian marcas en el cuello y en ambas muñecas producto de haber sido maniatado y por haber sufrido un intento de ahorcamiento, según relató él mismo. El resto del examen físico es normal”, confirmaron los médicos.

Además, dijeron que al fiscal Cartasegna “se le efectuó una tomografía computada de encéfalo, cuello y tórax, sin evidencias patológicas”. “El paciente se encuentra internado en la habitación de piso para control evolutivo durante las próximas horas. El próximo informe lo vamos a dar mañana (por hoy) a las nueve”, concluyó el parte.

Garro: “Es indignante lo que está sucediendo”

El intendente de La Plata, Julio Garro, se acercó anoche al Hospital Italiano para interiorizarse sobre la salud del fiscal Fernando Cartasegna.

“Es indignante lo que está sucediendo. Es parte de la pelea que estamos dando contra las mafias. Estuve con el doctor Cartasegna y me puse a disposición para lo que necesite él o su familia. Hay que mantener la calma y tener confianza. Yo confío en el trabajo en equipo que junto con la Provincia y la Justicia estamos llevando a cabo”, declaró el alcalde al salir del nosocomio.