“Espero llegar al mejor acuerdo posible con los docentes”

Tras el histórico acuerdo logrado con los trabajadores estatales bonaerenses, la gobernadora María Eugenia Vidal se refirió al nuevo desafío que enfrenta ante la discusión de las paritarias con los docentes de la Provincia y sostuvo: “Ya lo dije el año pasado, para mí la palabra tiene un gran valor. Si me comprometo a pagar un sueldo no puedo decir, en unos meses, que no tengo plata. A lo que nos comprometemos, es a realizar el mayor esfuerzo, porque todos queremos que los docentes ganen más. Espero llegar al mejor acuerdo posible con los docentes, y que en un año electoral la política no se meta en el medio”

“La Provincia va a ir en línea con lo que ya acordó con la mayoría de los gremios en diciembre, que fue un 18%”, aseguró Vidal. “El 18% no es un techo. Si la inflación es del 18%, vamos a pagar eso; si es menos, pagamos también un 18%, y si es más, vamos a pagar lo que la inflación indique. La mayor parte de los gremios de la Provincia, que son 36, aceptaron esta propuesta. Es difícil entender por qué no nos podemos poner de acuerdo con los docentes, salvo que haya cuestiones políticas detrás”, agregó.

La gobernadora también se refirió a las obras hidráulicas que se están realizando en La Plata y sostuvo que al llegar a la Provincia no había dinero y que, en nuestra ciudad, “las obras estaban paralizadas. Las retomamos, ahora están a buen ritmo”.

Por otro lado, también recordó la liberación de los nueve comisarios bonaerenses, acusados de cobrar coimas, y reiteró sus sospechas ante tal decisión de la Justicia. “Después de la muerte de uno de ellos (Federico Jurado), apareció una sala que funcionó en enero y que los liberó. Ahora la Justicia tiene que explicar y todavía tiene que investigar”.

Por último, la gobernadora hizo alusión a la necesidad de llevar adelante un cambio profundo en el sistema judicial.

“Tenemos que cambiar el sistema de elección de jueces, pero hay cosas que ya se han modificado, como el desplazamiento de la exprocuradora María del Carmen Falbo, y la designación de Julio Conte Grand. Logramos que Falbo diera un paso al costado, que presentara su renuncia, y esperemos que Alejandra Gils Carbó (procuradora general de la Nación) haga lo mismo”, finalizó.