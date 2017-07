La cocina política // Elecciones 2017

"Estos dirigentes nunca han caminado los barrios y no sienten a los pobres"









Así lo manifestó ayer la precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Susana Mariño, durante una recorrida por Altos de San Lorenzo, donde conversó con los vecinos

La precandidata a diputada bonaerense por Unidad Ciudadana, Susana Mariño, caminó ayer por Altos de San Lorenzo junto al postulante a diputado provincial Guillermo Escudero y la precandidata a concejal Marcela López, y alertó: “Vienen por todo y siempre empiezan de abajo, o sea, con nosotros”.

“En el sector sindical estamos muy preocupa­dos por cómo día a día se van cercenando fuentes laborales”, manifestó la dirigente del Soeme, quien además consideró que “quieren hacer de­sa­parecer las pymes, las cooperativas de trabajo, y para frenar esto venimos nosotros en esta unidad de la que estamos orgullosos, porque están representados el sector político y el sindical”.

En ese sentido, Mariño destacó que “muchos compañeros entendieron que lo más importante ahora es proteger las fuentes laborales, cedieron espacios y le dieron la oportunidad a otros para que esta lista pudiera ser posible”.

Sobre las preocupaciones que recoge de los vecinos, la precandidata a legisladora por la lista que a nivel nacional encabeza Cristina Kirchner, dijo: “Lo único que me pidió la gente es conservar su trabajo; no quieren planes, sino que no les saquen su fuente laboral”.

Al respecto, evaluó que “hay mucha insensibilidad. Y eso sucede porque estos dirigentes nunca han caminado los barrios y no sienten a los pobres”.

Por su parte, el precandidato Guillermo Escudero coincidió en que la inquietud mayoritaria de las personas es la posible pérdida de su trabajo, y agregó que “la mayoría de los ciudadanos están afectados por las políticas económicas de este gobierno”.

En tanto, la postulante en quinto lugar a concejal en la Octava Sección, Marcela López, observó que “la falta de empleo conlleva la absoluta desorganización de la familia. No tener el ingreso mensual hace que todo se resienta en la organización de la casa. Por eso el trabajo es fundamental y el que no lo tiene lo sufre, y eso es lo que está pasando en nuestros barrios con miles y miles de familias”.

En esa línea, manifestó que “la otra cuestión fundamental que se escucha en las recorridas es la falta de oportunidad para poder cubrir la escasez de empleo con changas o trabajos esporádicos, ya que tampoco hay”.