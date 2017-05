Fabián Perroni detuvo a dos narcopolicías de la Bonaerense

Dos efectivos de la Policía Bonaerense fueron detenidos ayer tras veinte allanamientos realizados en las ciudades de Carlos Casares y Trenque Lauquen. Son sospechosos de brindar protección a una banda narco, y ya se inició el proceso para desafectarlos de la fuerza.

Los operativos estuvieron a cargo del nuevo jefe de la bonaerense, Fabián Perroni, y fueron realizados por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la fuerza y la Gendarmería Nacional.

Las fuentes señalan que fueron investigados “trece objetivos en Carlos Casares y Trenque Lauquen, que tienen relación con esta organización narco dedicada a la venta de cocaína”. Durante el operativo fueron detenidos el subcomisario Jorge Gerardo Cervigno (41), y el oficial subayudante de la Estación Comunal de Carlos Casares, Franco Emanuel Bergonce (24). Otros dos policías fueron desa­fectados de la fuerza por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, ya que están mencionados en la causa, aunque no fueron apresados.

En la investigación interviene la Fiscalía de Causas Complejas y Estupefacientes, a cargo de Raúl Caroní Hernández y el juzgado de Garantías n° 2, de Gerardo Palacios Córdoba, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Trenque Lauquen. “Tuvimos que detener a dos policías que eran cómplices de la banda, de esta Policía que no queremos. No vamos a ser cómplices ni vamos a dar segundas oportunidades, acá no hay dos mensajes, acá hay uno solo”, afirmó Perroni.

Además, en los procedimientos realizados se detuvo también a otras ocho personas acusadas de integrar la organización y se secuestraron 2 kilos de cocaína, 300 gramos de marihuana, seis balanzas de precisión, 100.000 pesos y ocho armas de fuego.