Ferrari: “Los delitos graves deben tener cumplimiento efectivo de las penas”

El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, reiteró ayer la necesidad de modificar la Ley de Ejecución Penal para evitar que los presos por delitos considerados graves accedan a la libertad condicional, a fin de que cumplan de manera efectiva los años de condena. “El Código Penal tiene una Comisión de Reforma que está en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación y me he dirigido a la Comisión para proponerle que algunos delitos no tengan libertades condicionales, es decir que ya no haya ni la discrecionalidad del juez, ni los informes del Servicio Penitenciario, sino que directamente tengan cumplimiento efectivo”, explicó Ferrari.

“Yo vengo planteando esto desde hace mucho tiempo, unos siete años, cuando era diputado y presenté un proyecto precisamente en este sentido. Le he enviado una carta al doctor (Mariano) Borinsky, que es el presidente de la Comisión, planteando el cumplimiento efectivo de las penas en casos de delitos muy graves, sobre todo en aquellos delitos donde ocurren muertes”, aseveró el titular de la cartera de Justicia bonaerense.

Por otro lado, el ministro se refirió a las modificaciones ocurridas dentro del Servicio Penitenciario desde que asumió Vidal, asegurando que “cambió la mirada y la perspectiva, se pusieron en agenda las cárceles, que estaban ausentes del debate público, y se sinceró la situación”.

