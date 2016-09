Fondo Educativo: denuncian “manejo corrupto” del Municipio

Desde distintos bloques políticos, incluido el oficialismo, advierten sobre la presunta malversación de los recursos que Nación y Provincia le giran a la comuna para mejorar la calidad escolar. Críticas a la falta de obras en las escuelas, pese a que ya ingresaron a las arcas de la intendencia más de $86 millones

Lo que el intendente Julio Garro llama “transparencia”, en el Concejo Deliberante (HCD) platense es interpretado como “foco de corrupción”, incluso en sectores del propio oficialismo.

El contrapunto recrudeció en los últimos días, cuando el jefe comunal presentó oficialmente a Oscar Negrelli como coordinador de la unidad ejecutora del Fondo Educativo que desde 2013 la Nación provee al Municipio. Esa caja representa para este año $118,5 millones destinados a infraestructura, generación de programas de capacitación, apoyo pedagógico para evitar la deserción escolar y equipamiento, entre otros objetivos. Mientras que, en lo que va de 2016, el Ejecutivo local recibió bajo ese concepto $86.748.197, es decir un 74% del total, que hoy no se ven invertidos en los maltrechos establecimientos educativos del Municipio.

Incluso, desde el propio bloque Cambiemos criticaron que la conformación de una “nueva instancia burocrática” no ayudará a revertir la situación: “Las unidades ejecutoras históricamente han sido focos de corrupción, es en ellas donde el dinero se pierde y nunca llega a donde tiene que llegar. Nosotros creemos en el control ciudadano, en que el dinero sea administrado por directivos y cooperadoras, garantes de la transparencia que el Estado municipal no asegura”, dispararon, en diálogo con Hoy.

En esa premisa se funda el proyecto de Ordenanza que, haciéndose eco de los reclamos de distintas ONG y asociaciones educativas, que, junto a otros concejales, elaboró Luciano Sanguinetti (Frente Renovador). Básicamente, consiste en requerirle a la comuna que asigne el 100% del Fondo a las escuelas: “El 50% a mantenimiento, reparación y compra de insumos; 40% a crear jardines maternales y ampliar jardines de infantes, y el 10% a apoyo escolar para evitar la deserción y la repitencia”, explicó Sanguinetti a nuestro medio.

Para el edil massista, “el Fondo Educativo pertenece al sistema escolar, la Provincia lo gira a los municipios con ese fin, pero en el caso de La Plata no vemos que se le esté dando destino, basta con ver las escuelas destruidas”, criticó, mientras puntualizó que “el modelo de gestión que impulsa el intendente a través de una unidad ejecutora no cambia el quid de la cuestión, que es que los recursos no son del Municipio, sino de las escuelas. Y tenemos que lograr que llegue allí, que no quede en el camino o se derive a otras prioridades, como parece estar ocurriendo”.

La comuna, con “cero” en Educación

En la página de Facebook ExpoEscuela, los ediles del radicalismo, massismo y el GEN publican el relevamiento de algunas de las escuelas del Municipio. Allí, las imágenes hablan por sí solas sobre la decadencia que hoy golpea a los establecimientos. Muchos de ellos parecen detenidos en el tiempo, como si la modernidad, en lugar de mejorarlos, los hubiera empeorado.

La lupa, puesta en el desvío de dinero

Cuando esta semana Garro presentó la unidad ejecutora del Fondo Educativo para informar “en qué gasta la plata el Municipio después de años de oscuridad”, no hizo más que echar nuevas sombras a la cuestión. A nueve meses de su gestión, y con el 74% de los recursos provinciales en las arcas comunales, habló de la promesa de $20 millones en infraestructura escolar; de un listado de 20 escuelas con “mayor urgencia” a las que se les dará prioridad en la última parte del año y justificó la utilización de esta coparticipación en el pago de sueldos, que, como sostienen en el HCD, ya estaban previstos en el presupuesto municipal.

“Supongamos que, legalmente, el Tribunal de Cuentas acepte la utilización del Fondo Educativo para el pago de sueldos, pero éticamente no corresponde, porque está claro que los sueldos de los docentes estaban previstos antes de la existencia esta coparticipación, creada en el año 2013”, precisaron desde el oficialismo a nuestro diario, y se preguntaron: “Si este dinero es necesario para pagar sueldos, ¿cómo hizo el intendente para pagar los salarios de este año sin haber tocado el Fondo Educativo? Esto quiere decir que la plata salió de otro lugar. Se trata de un claro mecanismo de desvío de fondos, en el que se hace pasar el Fondo como sueldo para utilizarlo discrecionalmente en cualquier cosa”.

En tanto, Sanguinetti agregó que los recursos deben distribuirse “entre todas las escuelas, en forma regular. Así como Nación y Provincia coparticipan directamente al municipio todos los años, el intendente debe hacerlo con los establecimientos educativos, que son las verdaderos destinatarios de este dinero”.

En tanto, los ediles concluyeron con una comparación alarmante, ilustrativa de estos tiempos: “Hoy, los padres, a través de las cooperadoras, hacen ferias de platos o venden rifas para costear las mejoras edilicias. Mientras, el Municipio tiene casi 120 millones de pesos que no sabemos en qué se gastan”.

Crecen las preguntas ante el silencio oficial

Prácticamente desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo local enfrenta distintos pedidos de informes del Concejo Deliberante, en torno a la demorada aplicación del Fondo Educativo. Uno de ellos partió del concejal del Gen, Gastón Crespo, quien advirtió que “la mayoría de las escuelas de la región se encuentran con serios problemas edilicios”, al tiempo que calculó que, si la totalidad de la coparticipación que el Municipio recibe de la Provincia se destinara al mantenimiento o reparación de las escuelas, “implicaría una inversión de más de $35.000 mensuales para cada establecimiento, suma muy diferente a los $1.920 que se afectan hoy a través del Consejo Escolar”.

Para el edil, es “urgente” que el intendente Julio Garro “se ponga al frente de un plan que revitalice el sistema educativo y mejore las condiciones actuales”.