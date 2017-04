Francisco aseguró que "siempre hubo jueces corruptos y que también hoy los hay"

“Siempre han existido en el mundo jueces corruptos… También hoy, en todas partes del mundo los hay", aseguró el Pontífice este lunes durante la clásica misa matutina en la capilla de su residencia de Santa Marta.

"¿Por qué le llega la corrupción a una persona? Porque una cosa es el pecado: 'Yo he pecado, resbalo, soy infiel a Dios, pero después trato de no cometer otros o trato de arreglarme con el Señor o, al menos, sé que no está bien'. Pero la corrupción es cuando el pecado entra, entra, entra, entra en tu conciencia y no deja lugar ni siquiera para el aire”, agregó Jorge Bergoglio durante su homilía.

"Todo se vuelve pecado. Esta es la corrupción. Los corruptos creen con impunidad que hacen el bien", aseveró el obispo de Roma tras citar un pasaje bíblico dedicado a Susana, hacia la cual dos ancianos jueces del pueblo habían orquestado un “adulterio falso, ficticio”.

En ese caso, los ancianos jueces “eran corruptos a causa de los vicios de la lujuria, y la amenazan con dar 'falso testimonio' contra ella".

Además, Francisco dijo que el pasaje se trata del “primer caso” en que en las Escrituras aparecen los falsos testimonios.

"Y precisamente Jesús fue condenado a muerte mediante el falso testimonio”, agregó.