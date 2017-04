Freiler desafía al Consejo de la Magistratura: “No pienso irme”

El camarista Eduardo Freiler se refirió ayer al expediente en el que es investigado por presunto mal desempeño de sus funciones. El magistrado señaló que el proceso en su contra está más ligado a cuestiones políticas que a su desempeño como juez, y adelantó que no renunciará a su cargo.

“No pienso irme. Es político mi juicio, no jurídico, y se basa en mentiras”, remarcó el integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en un claro acto de desafío al Consejo de la Magistratura.

La Comisión de Acusación y Disciplina de ese órgano judicial tramita un expediente sobre el camarista, quien está acusado de haber cometido irregularidades en la confección de sus declaraciones juradas y además se lo acusa de falta de decoro.

En referencia a esto, Freiler trató de desvincularse, señalando: “Si lo que tengo no lo pude haber comprado con la evolución de lo que he tenido, me tendrían que juzgar por zonzo. Porque, ¿cómo no voy a saber yo que eso no lo pude comprar y lo pongo en la declaración jurada o lo tengo a mi nombre?”.

Además, en relación con su gastos y su alto nivel de vida, se defendió aclarando que “tener deudas no es ni un delito ni una falta para un juez”, aunque debió reconocer que posee “muchas deudas”.

El magistrado llevó a cabo la semana pasada su descargo y ahora se encuentra a la espera de un proceso que podría desembocar en un juicio político. La Comisión de Acusación y Disciplina elaborará un dictamen que debe ser aprobado por nueve de los trece integrantes del cuerpo para que prospere el jury.

La actitud de Freiler concuerda con la reportada por otra de las integrantes del Poder Judicial vinculada al kirchnerismo, la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien hace unos días dejó trascender que “de ninguna manera” iba a renunciar, en relación con las acusaciones por la polémica compra de un edificio para la institución que comanda.