Garavano y la posible destitución de Gils Carbó

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sostuvo ayer que “el juicio político no es la forma de remoción”, en referencia a la posible destitución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El funcionario expresó que, “en el caso del juicio político para la procuradora, se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo”, rechazando que esto sea una muestra de “debilidad” del Gobierno.

Cambiemos busca desplazar a la jefa de los fiscales porque la consideran una “militante kirchnerista”, como la definió el Presidente Mauricio Macri, pero, según Garavano, no lo han hecho como “una muestra de respeto por las instituciones”. El ministro señaló entonces que “generalmente a nosotros nos critican por no poder echar a la procuradora y a veces por no intervenir en la Justicia, pero son las dos cosas que no corresponde que hagamos”.

En este marco, Gils Carbó recibió una denuncia en su contra por el presunto direccionamiento de la compra de un edificio para favorecer a su exmarido, quien habría recibido una parte de comisión por intermediación de más de ocho millones de pesos. La procuradora general está siendo investigada por esta operación inmobiliaria por el fiscal federal Carlos Rívolo.