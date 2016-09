Garro ataca la libertad de prensa y la independencia judicial

Lo hace en complicidad con un grupúsculo mediático extorsionador. Presionan para que no se cumpla un fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que establece una reparación histórica por la discriminación en el manejo de la publicidad oficial por parte del Municipio platense

La concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas (…) Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de financiamiento del medio, no es aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto, claro está, no es consistente con la amplia protección de que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento que no admite un condicionamiento de esta especie”. Estas ase­veraciones forman parte del histórico fallo que fue firmado, en minoría y en contraposición a la mayoría automática menemista, por los entonces integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt y Enrique Petracci.

Se pronunciaron de esa forma en 1997, a partir de un reclamo presentado por el diario Hoy contra la discriminación en el reparto de los avisos oficiales que ya en aquella época instrumentaba el Municipio platense, cuyas autoridades eran presionadas de forma atroz por un empresario que se quedaba con gran parte de los recursos publicitarios. La demanda del diario Hoy no tardó en constituirse en el leading case del derecho a la información, siendo actualmente material de estudio ineludible en las carreras de Derecho de la Argentina y base de todas las sentencias posteriores del máximo tribunal, como son los casos de Editorial Perfil y del diario Río Negro.

Incumplimiento

Pasaron más de 19 años de aquel primer pronunciamiento, y la comuna de la capital bonaerense, que ahora conduce Julio Garro, sigue incumpliendo con la Justicia y hasta realiza aprietes contra aquellos magistrados que buscan cumplir lo dictaminado por el máximo tribunal. La situación es aún más grave que hace dos décadas atrás porque, a partir del caso del diario Hoy, la Corte nacional estableció una clara doctrina contra los abusos de la publicidad oficial y por eso, en el año 2014, dejó firme un fallo que condena al Municipio platense a realizar una reparación histórica por los más de siete años en los que la Red 92, la radio más escuchada de La Plata y que forma parte del mismo grupo que el diario Hoy, fue discriminada con los avisos oficiales. El diario Hoy, en tanto, inició en el año 2008 una demanda similar que actualmente se está terminando de definir en las máximas instancias judiciales.

La Justicia no solo ordenó que se cumpla con el derecho que le asiste a la Red 92 a recibir la publicidad oficial, sino que también se pague toda la deuda acumulada en esos años, más los daños y perjuicios ocasionados. La responsabilidad de lo que está ocurriendo no es solo de la actual gestión comunal y de quienes estuvieron en el sillón de calle 12 hasta el pasado 10 de diciembre, sino principalmente de ese empresario que, durante años, presionó y sigue apretando indebidamente a jueces y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, como así también a auspiciantes del sector privado para que no publiquen en el diario Hoy ni en la Red 92.

Este empresario lidera un grupúsculo de extorsionadores de pura cepa que, durante décadas, incluyendo la dictadura militar (su época de esplendor a partir de su estrecha relación con el siniestro Ramón Camps), tuvieron el monopolio informativo y recurrieron a todo tipo de prácticas desleales para ahogar a cuanto emprendimiento periodístico buscó instalarse en la ciudad. Sin embargo, no pudieron con el diario Hoy, que con su tirada diaria de 60.000 ejemplares gratis, que pasará a ser de 80.000 a partir del 21 de septiembre, los está llevando al ostracismo más absoluto. Por tal motivo, acaban de cerrar una radio y las ventas del periódico que administran se caen día tras día: actualmente no llegan ni a 3.000 ejemplares.

La peor gestión

Como era de esperar, los apretadores mediáticos y el intendente platense que encabeza la gestión comunal más cuestionada de la Provincia (empeoró lo que estaba bien y profundizó lo que estaba mal) trabajan juntos a la par. Se encuentran unidos por los negocios oscuros y la necesidad de evitar que se sigan conociendo los escándalos de corrupción en el Municipio que tienen impacto nacional.

Fue el diario Hoy el que sacó a la luz, en estos últimos meses, la continuidad de la “caja negra” del estacionamiento medido y la extensión del millonario negocio de la basura, en una ciudad como La Plata que está en una emergencia sanitaria por la acumulación de residuos. También investigamos y denunciamos, con nombre y apellido, quiénes son los responsables de las mafias que operan en el Mercado Regional y en la noche platense, como así también los nexos políticos que habrían intervenido en el Doble Crimen de Gorina.

Garro y sus socios extorsionadores ahora han emprendido una campaña para intentar presionar a la Justicia, buscando influir en los magistrados para que no cumplan ni hagan ejecutar lo que oportunamente dictaminó el máximo tribunal del país. A su vez, el propio Municipio está incurriendo en las prácticas más aberrantes del kirchnerismo, ya que ha mandado mensajes a la redacción del diario Hoy y a la Red 92 amenazando con recortar aún más la publicidad oficial, en un claro intento de querer silenciarnos. Nuestra respuesta siempre será la misma: decir la verdad tal cual es, pese a quien le pese, y caiga quien caiga.

Lo que se encuentra en juego no solo implica al diario Hoy y a la Red 92. Va mucho más allá y atañe a la libertad de informar y ser informados que tenemos todos los ciudadanos. La batalla que se ganó en los tribunales es un antecedente que le servirá a todos los medios de comunicación independientes para que de una vez por todas se terminen los condicionamientos de aquellos que circunstancialmente ejercen el poder político contra el libre ejercicio de la tarea periodística.

Respuesta a la conferencia de prensa del intendente

Por Dra. Marianella Fernández Apoderada de la Red 92

La presente tiene por finalidad aclarar algunos aspectos respecto a los dichos efectuados en conferencia de prensa del día 29 de agosto del corriente año por el intendente municipal Julio Garro. En primer lugar, porque este medio que represento, desde hace más de 20 años tiene un compromiso social con esta comunidad, y no desde hace ocho meses. Siempre ha estado informando con veracidad, transparencia, responsabilidad e independencia respecto a todos los temas que atañen a nuestra región, como así también a nivel provincial, nacional e internacional.

Hoy, nos encontramos en la necesidad de comunicarles a los vecinos, lectores y oyentes, acerca de los dichos del intendente Julio Garro que, a través de sus manifestaciones, intenta poner en tela juicio la reputación e imagen de este medio, como así también pretende responsabilizar de las posibles consecuencias dañosas que repercutirían en los vecinos de nuestra ciudad, a causa del directo e improcedente accionar de quienes oportunamente ocuparon la dirigencia política de esta comuna.

No resulta honesto que el intendente Julio Garro siga encontrando culpables a los problemas que, tal vez, no sepa resolver esta gestión, ganada a través del voto de todos los vecinos de esta ciudad, que confiaron en el cambio. En este caso, no resulta correcto adjudicarle a un medio la responsabilidad de la imposibilidad del cumplimiento de los compromisos atinentes al funcionamiento de la ciudad. Ya que su función, sobre todo en el contexto político y social que en teoría se encontró al momento de tomar posesión de su cargo, es resolver los problemas con la responsabilidad y capacidad inherente al cargo que ocupa.

Entendiendo que esto último no es lo que estaría haciendo nuestro intendente, en honor al compromiso social que tenemos con la comunidad en nuestro rol de comunicadores, es que resulta necesario expresarles que el contenido de lo manifestado por el intendente Julio Garro es incorrecto, falaz y malintencionado.

La realidad es la que resulta de las constancias judiciales a las que remitimos como respaldo de las manifestaciones que por este medio estamos efectuando. No hay ninguna medida ilegal o ilegítima, y todo lo relacionado al juicio que posee este medio con la Municipalidad de La Plata ha procedido en el marco de las normas del debido proceso y en respeto de todas las garantías constitucionales.

En el año 2008, este medio inició un juicio a la Municipalidad de La Plata porque de manera arbitraria e intempestiva cortó la pauta publicitaria oficial, vulnerando normas constitucionales con jerarquía internacional que garantizan, respetan y protegen la libertad de expresión y de prensa. A través de la distribución equitativa a todos los medios, se garantiza que la pauta publicitaria oficial no se transforme en una herramienta de propaganda política utilizada para fines partidarios. Sin embargo, esa política de discriminación a estos medios, que duró siete años, mientras la Municipalidad de La Plata recurrió y utilizó todas las herramientas jurídicas dilatorias para evitar su responsabilidad y así cumplir su cometido y no establecer pauta publicitaria oficial, tuvo su fin cuando en el mes de abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación definitivamente rechazó los recursos interpuestos. Así, de manera inmediata, el Municipio se vió obligado a restablecer dicha pauta publicitaria oficial con estos medios, no porque como mal lo expresara el intendente Julio Garro –tal vez por ignorancia- se reconociera el derecho a este medio, sino porque se obligó a que la Municipalidad respete y haga operativo un derecho existente que le asiste a tanto a este como a todos los medios.

Discriminación

Por ello, atento a que durante todos esos años el Municipio discriminó a este medio y no estableció pauta publicitaria para que este también participe de la información pública de la comuna y que sea dirigida así a sus oyentes, se inició el reclamo en sede judicial, para cobrar todo aquello que legítimamente debería haber percibido este medio. Atento a que el Municipio se negaba a abonarlo –y lo sigue haciendo- se intenta judicialmente dicho cobro. Con lo cual, no es cierto que no exista sentencia definitiva, ni un monto determinado, ya que la Municipalidad, al momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligara al Municipio a restablecer la pauta, lo remite a los términos expuestos en la sentencia del Juzgado de primera instancia y así cumple, solo que omitiendo los períodos anteriores mediante los cuales el Municipio se dedicó a recurrir, apelar y diferir todo tipo de instancia que efectivamente lo interpele a cumplir con las leyes. Hoy el intendente municipal, dentro de sus facultades, tiene la posibilidad legítima de saldar esa deuda, con todas las facilidades que ofrecían quienes se encuentran en la dirección de este medio (que propusieron un plan de pagos de hasta 41 cuotas), evitando intereses y mayores costos y costas provenientes de las instancias judiciales atinentes a un proceso que incrementarían significativamente el valor de la demanda original. Garro tiene legítimamente la posibilidad de cerrar tres litigios que llevan siete años, pero no lo hace, aludiendo otro tipo de excusas que no son ni más ni menos que las mismas maniobras que efectuó la gestión anterior.

Obrar ilegítimo

En este contexto resulta muy importante aclarar, en virtud de los irresponsables dichos del intendente, que hoy el Municipio posee un embargo preventivo en sus cuentas, a causa de su propio obrar ilegítimo en el marco de las causas judiciales. Es hora de que cada parte se haga responsable de sus propios actos. No es el obrar ilegítimo de la Justicia, ni un medio inescrupuloso que embarga cuentas destinadas a servicios públicos -ya que de las constancias que se encuentran en el expediente judicial surge que son de libre disponibilidad y por ello se pudieron embargar-, es el propio obrar de los responsables de la intendencia municipal que no querían responder ante la Justicia por los costos de manipular el presupuesto municipal a su antojo con fines personales, políticos y partidarios y después no soportar las consecuencias legales que dicho obrar genera. Entonces resulta mas sencillo manipular la realidad a su antojo y mentirle a la comunidad abusándose de la investidura estatal que representa. El embargo preventivo que hace un mes poseen las cuentas municipales, no es ni más ni menos que una de esas consecuencias visibles de la impunidad política de la dirigencia municipal a través del tiempo acreditada en un expediente judicial, que no tiene otro respaldo documental más que el ilegítimo obrar del Municipio.

Por eso, las manifestaciones del intendente municipal no resultan correctas ni veraces, ni hablan de su capacidad de gestionar este Municipio con la debida diligencia que un dirigente debe poseer. Resultaría necesario que en vez de crear responsables externos, nuestro intendente se dedique a resolver todos los problemas, que pudieron ser producto de las más variadas causas, pero que lamentablemente él debe resolver con el compromiso, responsabilidad y capacidad que prometió tener para ello.