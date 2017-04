Garro confirmó que buscará terminar con el oscuro negocio de la cartelería en La Plata





Se trata de una actividad que regentea, en gran parte, una empresa ligada a Enrique Albistur y Victoria Tolosa Paz. El intendente le dijo a diario Hoy que la licitación se realizará en mayo y que “se dará transparencia”. También reconoció que “hay muchos carteles ilegales”

Luego del escándalo por la cartelería y la usurpación del espacio público que involucra directamente al matrimonio conformado por Enrique “Pepe” Albistur y Victoria Tolosa Paz, el intendente de La Plata, Julio Garro, confirmó a diario Hoy que en mayo se realizará la licitación mediante la cual se buscará ponerle fin al monopolio Wall Street SA. Se trata de la compañía que conduce Albistur, exsecretario de Medios de la Nación, quien actualmente arrastra pesadas denuncias en la Justicia Federal porque durante la década pasada habría favorecido a compañías ligadas a su propia familia con fondos millonarios en concepto de publicidad oficial.

“Estamos terminando de conformar el pliego. La idea es darle la transparencia que amerita. Y esto no es solo con las paradas de colectivos, dado que en nuestra ciudad hay muchos carteles ilegales que estamos sacando. Se trata de publicidad que actualmente no tributa al Municipio, que no es segura y que puede causar daño a las personas”, le dijo el jefe comunal a este diario.

“Nuestra idea es presentar la licitación en mayo, hacer divisiones por zonas y que distintas empresas puedan ser parte. No solo buscamos un sistema publicitario eficiente, sino también uno que sea de calidad. Y que esté contemplado el mantenimiento, porque sabemos que en este punto falta y mucho en la ciudad de La Plata”, agregó Garro.

Las declaraciones del intendente se dan luego de que se conociera que la empresa Wall Street, que tuvo la concesión durante 10 años para la explotación comercial de los avisos publicitarios en los refugios de micro, dejó gran parte del mobiliario urbano que tenía a su cargo en pésimas condiciones. Eso no es todo: pese a que el contrato con la Comuna venció en agosto de 2016, la compañía de la familia Albistur actualmente usurpa el espacio público y sigue utilizando las cartelerías de las garitas de forma discrecional para promocionar a Tolosa Paz, quien aspira a ser candidata a algo en las próximas elecciones.

Asimismo, las cuñadas de Albistur, Consuelo y Justina Tolosa Paz, estuvieron estrechamente vinculadas con uno de los empresarios inmobiliarios que, según denuncia la Comuna platense, mayor cantidad de carteles ilegales tiene instalados en la ciudad: Alberto Dacal (hijo).

Concretamente, Consuelo fue esposa de Dacal, mientras que Justina fue la mano derecha del empresario y hasta formó parte del directorio de esa inmobiliaria cuando en 2010 se sancionó la polémica reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que posibilitó la construcción de edificios más altos en La Plata, lo que habría derivado en el colapso de los desagües y de la red de servicios públicos. Tal como lo viene reflejando este medio, Dacal habría sido uno de los principales lobbistas para la aprobación de esa norma en el Concejo Deliberante que fue posible, en aquel entonces, gracias a la complicidad de algunos sectores de la oposición que dieron quorum. Entre ellos, el edil José Ramón Arteaga.

Por su parte, el secretario general de la Comuna platense, Javier Mor Roig, también se refirió al escándalo que involucra a Wall Street y al tándem Albistur-Tolosa Paz. “La Secretaría Legal y Técnica del Municipio va a tomar las medidas que correspondan”, aseguró a este medio.

“Durante muchos años la ciudad ha estado inmersa en un caos total, falta de regla en todo, y no escapa a eso la cartelería urbana. La idea es ordenar todo esto y que aquellos que tengan que publicitar en el espacio público lo hagan de acuerdo a la Ley”, concluyó el funcionario municipal.