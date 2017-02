ENTREVISTA EXCLUSIVA

Garro: “La falta de luz es el mayor reclamo de la gente”





En diálogo con diario Hoy, el intendente de La Plata habló sobre el estado de situación tras el temporal que azotó a la ciudad. “Vamos a trabajar hasta juntar el último tronco”, aseguró, y vaticinó que llevará “cinco días” recuperar el paisaje habitual

El amanecer platense mostró ayer la postal de una ciudad arrasada: árboles y postes caídos, ramas y hojas cubriendo la calzada, techos o carteles derribados y autos abollados constituyeron el paisaje el día después del imprevisto temporal de viento y lluvia.

“Fue un día largo, de mucho trabajo, en el que atendimos alrededor de 1.600 llamados telefónicos y cumplimos con un 75% de los reclamos, pero sabemos que falta”, le dijo anoche a diario Hoy el intendente Julio Garro, justo antes de mantener una reunión de gabinete ampliado en el Comité de Emergencias Municipales, donde se evaluaron las actuaciones realizadas durante la jornada y se programaron los operativos para las próximas horas.

“Desde que comenzó el viento recolectamos más de 1.500 toneladas de restos arbóreos y residuos en 850 camiones, con el objetivo de garantizar la transitabilidad en las calles. Hemos hecho un trabajo enorme, pero vamos a seguir hasta juntar el último tronco”, continuó el jefe comunal, quien advirtió que las tareas “implican mucho riesgo, porque junto a los árboles hay cables y eso hace más lento todo. Pero queremos llevar tranquilidad, decir que trabajamos día y noche para devolver a la ciudad a su estado normal”.

De hecho, ayer fue posible ver cómo trabajadores municipales se abocaban a la ardua tarea de talar árboles y limpiar calles o veredas. En tanto, allí donde la mano de la Comuna todavía no había llegado, los propios vecinos aprovecharon el sol reparador de la mañana para recomponer el paisaje de las cuadras.

Según enumeró el titular del Ejecutivo platense, la línea de emergencias (103) y la de atención vecinal (0800-999-5959) respondieron llamados por 537 árboles caídos y 245 postes de luz tirados.

Cumplir con todas las labores, según resaltó el intendente, demandará unos “cinco días”, pero aclaró que “todo el Municipio ya está en la calle; desde que ocurrió esto no hay nadie que esté en su oficina”.

Al hablar de la principal queja de los platenses, Garro no lo dudó: “El mayor reclamo es la falta de luz, es algo que preocupa profundamente, por eso duplicamos la presencia policial y por eso llamamos a Edelap constantemente. Sin embargo, todavía falta que la compañía restablezca el suministro en un 50%”. Luego añadió que, a raíz de esas fallas eléctricas, “hay barrios que están sin agua, porque al no tener energía las bombas no funcionan, lo que se transforma en una doble complicación”.

Frente a esto, la Comuna articuló un operativo especial con el Ejército Argentino Regimiento 501 y la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), a través del cual se entregaron bidones y se colocaron cisternas en las distintas delegaciones (Ver recuadro). Además, tal como le anticipó el jefe comunal a este medio, hoy se distribuirán pastillas para potabilizar unos 144.000 litros de agua, sobre todo en las castigadas Gonnet, City Bell, Los Hornos y Hérnandez.

También por los cortes de luz, varios semáforos quedaron fuera de servicio, por lo que ayer desde la Comuna se giraron 213 columnas pescantes y se reemplazaron ocho cabezales rotos.

Al hablar de las áreas más afectadas, Garro se refirió a la zona norte, pero hizo hincapié en el oeste, “donde ocurrieron 17 de las 31 voladuras de techos registradas”.

Hoy, unos 3.500 operarios distribuidos en 173 cuadrillas se abocarán a atender los reclamos más urgentes. “La prioridad es garantizar la tranquilidad y seguridad de todos.

Queremos llegar a cada rincón, pero les pedimos paciencia”, concluyó Garro.

Continúa la recuperación del servicio de ABSA en las zonas afectadas

La empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) informó ayer que, además de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, ya funciona el 90% de las perforaciones que la empresa tiene en la región y que se vieron afectadas por el temporal y los cortes de luz.

Además, la compañía puso a disposición tres camiones cisternas: uno en la delegación municipal de Hernández, otro en la de Gorina y uno de 10.000 litros en la Clínica del Niño, de 63 entre 11 y 12.

Según aseguraron desde la firma, la normalización total del servicio dependerá del restablecimiento eléctrico.

El fenómeno meteorológico, en números

- 1.500 toneladas de restos arbóreos y residuos recogió la Comuna.

- 537 árboles caídos.

- 245 postes de luz tirados.

- 31 voladuras de techo.