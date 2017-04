Ante la consulta del diario Hoy y la Red 92

Garro niega lo evidente y no reconoce que Piqué sigue en el municipio

El intendente de La Plata, Julio Garro, negó que el exsecretario de Seguridad del Municipio, Daniel Piqué, tenga algún vínculo con el mismo.

Tras la denuncia penal en su contra realizada esta mañana por el abogado de la familia de Emilia Uscamayta Curí, ante la consulta del diario Hoy y la Red 92 tras el discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, solamente dijo "que la Justicia tome cartas en el asunto".

Cuando fue consultado sobre la continuidad de Daniel Piqué en el municipio dijo que "era secretario de seguridad, pero ya no lo es más. Y tampoco es mi asesor, no coincido para nada con lo que pone en su Facebook, no se ajusta a la realidad. En el Facebook uno puede poner cualquier cosa, él puede decir lo que quiera”.

Sin embargo, la realidad es que como viene publicando diario Hoy, el exsecretario de Seguridad, Daniel Piqué, sigue siendo empleado de la Municipalidad de La Plata. Así lo confirma un reporte oficial de la Anses y la AFIP.

Además cuando fue consultado por las denuncia por el pedido de coimas de la policía Local manifestó que desconocía el tema y que si "piden coimas a los comerciantes, yo los acompaño si quieren hacer una denuncia”.