Informe exclusivo Todo en Uno (A24)

Garro y un millonario endeudamiento para favorecer a Esur





Luego de haber extendido el contrato con la compañía por $600 millones anuales, ahora el Ejecutivo local busca que el Concejo Deliberante apruebe la toma de un crédito por $70 millones para la compra de 40 camiones 0KM destinados, entre otras tareas, a recolectar residuos en zonas que la firma no cubre. Crecen las quejas por la “ineficiencia” del servicio

Hay gobiernos, como el kirchnerista, diestros en despertar la indignación popular. En La Plata, el intendente Julio Garro parece estar decidido a ejecutar ese “arte” en tiempo récord y así se evidencia en el endeudamiento por $70 millones que el Ejecutivo busca que apruebe el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la sesión de mañana. ¿A dónde se destinará ese dinero? En gran parte, a “cubrir” las tareas de recolección de residuos en zonas donde la empresa Esur no llega, pese al contrato de $600 millones que el jefe comunal selló con la compañía a principios de este año.

Historia de un negocio sucio

Entre los múltiples desfalcos a las arcas municipales revelados por el diario Hoy, uno de los más importantes atañe a la extensión hasta agosto de 2017 del acuerdo con Esur, firma a la que el jefe comunal, a poco de iniciar su gestión, le amplió el convenio en un 20%, configurando un negocio de más de $50 millones mensuales, que al año se transforman en más de $600 millones y que, a su vez, ocultarían un retorno de $2,8 millones para inconfesadas “cajas políticas”.

Tal como informamos en ediciones pasadas, los términos de ese contrato, que el HCD local no avaló, fueron conocidos por los ediles cinco meses después de su rúbrica. En él, la compañía se comprometía, entre otras cosas, a pagar los sueldos de los cooperativistas municipales, a incorporar 35 camiones 0KM y (se daba por descontado) a garantizar un servicio de recolección de calidad.

Una empresa que nunca cumple

Para los bloques de las distintas fuerzas políticas, “Esur incumple con todo”, por lo que les resulta “inexplicable” que Garro extienda un convenio que nació al calor de la última dictadura militar, cuando el intendente era Abel Román.

Las calles, diagonales y bulevares de distintas zonas de la ciudad se encuentran con bolsas de más de dos días; los improvisados basurales en canteras clandestinas; el mal olor y la contaminación violatorias de leyes y ordenanzas municipales les dan la razón a los ediles. Así también, el hecho de que sea el Municipio, y no la empresa, el que con fondos de todos los platenses invierte $500 millones en cooperativas, tercerizando a trabajadores para que suplan la labor recolectora que no realiza la compañía.

Mientras que el último, pero no menos escandaloso, punto que la firma omite cumplir tiene que ver con la incorporación de los camiones, lo que llevaría a la Comuna a apurar el mencionado endeudamiento por $70 millones para la compra de unos 40 vehículos, a través de un préstamo del Banco Provincia, a pagar en 36 meses (es decir, durante todo el mandato de Garro) y a una tasa fija mensual del 22%, por lo que el Estado municipal terminará pagando $85.424.400, es decir más de $15 millones en intereses.

“Para lograr cumplir con las necesidades del Servicio Público sería necesario contar, tanto para el Casco Urbano como para cada Delegación con: dos camiones almeja, dos camiones compactadores, dos retro pala, dos excavadoras, dos topadoras, dos camionetas y dos camionetas 4x4, como mínimo”, justificó el Ejecutivo en el proyecto que ya obtuvo despacho de la comisión de Hacienda del HCD y que mañana será tratado en el recinto.

Según aclaró la Comuna, la adquisición será mediante licitación pública y buscará “fortalecer” la actual flota de 83 vehículos municipales que, entre otras cuestiones, se encargan de la recolección de residuos habituales y no habituales en las zonas donde Esur no llega.

¿Qué se desprende de esto? Que la Comuna destina, al menos y según los datos oficiales, más de $1.128 millones anuales (un 33% del presupuesto municipal) a un servicio que, como atestiguan las calles y expresan las quejas vecinales, resulta ineficiente.

El debate

No hay sesión del HCD en que el cuestionado servicio de Esur no sea eje de debate. En el recinto, los ediles de todas las fuerzas políticas se hacen eco de los reclamos ciudadanos y abogan, por ejemplo, por que el intendente no le renueve el contrato a una empresa que califican de “insustentable”. Mañana, el debate se encenderá cuando este proyecto de toma de crédito por el que la Comuna busca suplir tareas que debería cumplir la empresa recolectora ingrese al Palacio Legislativo.

En la víspera, el concejal del GEN, Gastón Crespo, afirmó a diario Hoy que el proyecto del Ejecutivo “ratifica la ineficiencia de Esur” y que es “necesario” llamar a “una nueva licitación”.

En tanto, la radical en Cambiemos, Florencia Rollié, aseguró que demandará “explicaciones” al Ejecutivo, ya que “no se entiende cómo, a pesar del millonario contrato que firmaron el intendente y la empresa, el Municipio debe endeudarse todavía más para recolectar la basura”.

Piden informes por el basural del horror

Luego de la nota publicada por el diario Hoy el último sábado, el presidente del Bloque de concejales del FpV–PJ, Fabián Lugli, presentó un pedido de informes sobre la situación del basural a cielo abierto existente en la intersección de las avenidas 90 y 137. En el mismo se expresa la preocupación ante las manifestaciones de distintos vecinos de la zona que denuncian el arrojo de restos de cajones, coronas, flores y hasta cruces, conformando una auténtica montaña necrológica.

Para Lugli, “estos hechos muestran la manipulación desmedida de los desperdicios y son violatorios de la legislación ambiental vigente”, y agregó que, “además de la contaminación que produce este basural ilegal, también se producen en el lugar constantes quemas que obstaculizan la visión de los vehículos que circulan por la avenida 137, generando un riesgo latente”.